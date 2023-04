Creare una campagna Google Ads efficace: come impostarla

Come si crea una campagna Google Ads efficace? Scopriamo i segreti della pubblicità online da realizzare mediante questa piattaforma.

Si tratta della piattaforma pubblicitaria digitale più usata a livello mondiale: è Google Ads e consente di promuovere il proprio business online, raggiungere un pubblico mirato e generare traffico sul sito web.

Non tutti riescono ad utilizzare al meglio questo strumento di marketing, ecco perché in questa guida analizziamo le caratteristiche di una campagna Google Ads efficace, che consenta cioè alle PMI e ai professionisti di massimizzare il proprio investimento pubblicitario. In poche parole, di avere più visibilità e più clienti.

Come creare una campagna Google Ads efficace

Pubblicità online: Facebook e Google Ads a confronto 22 Febbraio 2022 Prima di creare una qualsiasi campagna Google Ads, è importante definire gli obiettivi che l’azienda (o il professionista) intende raggiungere mediante questa forma di pubblicità. Questo consentirà di scegliere le giuste keyword, ma anche il giusto formato della pubblicità.

Le campagne che possono essere create mediante la piattaforma sono infatti tante e tutte diverse tra loro; per questo è importante scegliere il formato in base ai propri obiettivi di marketing. Ad esempio:

le campagne in formato “Shopping” sono perfette per sponsorizzare un negozio online.

Per migliorare la percezione che gli utenti hanno del marchio, il formato giusto da scegliere è quello denominato “Brand Awareness”.

Infine, se l’attività è alla ricerca di lead, cioè di contatti “tiepidi” potenzialmente interessati che, quindi potrebbero diventare clienti, un annuncio Display potrebbe essere il formato pubblicitario ideale.

Altro aspetto da definire, poi, riguarda il budget pubblicitario in base agli obiettivi e alle risorse finanziarie. Tra l’altro, è possibile utilizzare la funzione “Imposta il budget in modo che la campagna duri fino a una data specifica” per limitare il periodo di pubblicazione della campagna.

Le basi del successo di una campagna Ads

Le parole chiave sono la base di partenza per la realizzazione di una campagna Google Ads efficace. Scegliere le keywords giuste consente di raggiungere il pubblico giusto e massimizzare il budget pubblicitario. Per trovare le parole chiave più adatte per la propria campagna Google Ads è possibile utilizzare un prezioso strumento che, tra l’altro, è pure gratuito: si tratta di Google Ads Keyword Planner: in base alle parole chiave suggerite, sarà poi possibile creare l’annuncio vero e proprio.

Si tratta di un elemento fondamentale, dato che è ciò che consente di attirare l’attenzione del pubblico. Ovviamente, l’annuncio deve essere non solo accattivante, ma anche in linea col messaggio che il brand vuole trasmettere e, di conseguenza, con gli obiettivi di marketing che si vogliono raggiungere.

Il testo dell’annuncio rappresenta una grande opportunità per convincere il pubblico a compiere l’azione da noi desiderata: effettuare un acquisto, prenotare una consulenza, iscriversi ad una newsletter etc… E’ fondamentale, quindi, creare un testo che sia persuasivo e che metta in evidenza i vantaggi del prodotto o servizio e che inviti il pubblico a compiere proprio quell’azione specifica che gli stiamo chiedendo.

Per gli annunci di tipo Display o Video, è possibile aggiungere elementi multimediali al testo dell’annuncio. Ovviamente video o immagini scelti dovranno essere coinvolgenti e in grado di attirare l’attenzione del pubblico. I contenuti multimediali, per rendere la campagna Google Ads efficace, dovranno però essere di alta qualità, pertinenti con l’annuncio e aiutare il pubblico a scegliere di compiere l’azione.

Una campagna Google Ads efficace, perciò, deve anche contenere una call-to-action (= chiamata all’azione) chiara e univoca.

Come il monitoraggio incide su una campagna Google Ads

Una volta creata e attivata la campagna Google Ads, per comprendere se è efficace o meno è importante monitorare i risultati. In questo modo, si può ottimizzare costantemente la campagna stessa, migliorandone i risultati in corso d’opera o magari interrompendola nel caso in cui non performi come dovrebbe.

Ecco un altro dei vantaggi della campagna digitale rispetto alla tradizionale pubblicità su carta stampata: il monitoraggio della campagna Google Ads può avvenire anche mediante la piattaforma stessa che presenta degli strumenti pensati proprio per misurare le prestazioni della campagna e per apportare eventuali modifiche.

Ad esempio, è possibile apportare modifiche alla campagna aggiungendo nuove keyword all’annuncio, o modificando offerta e budget per le keyword già usate.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera