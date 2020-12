Saldi invernali: ecco il calendario per regione

Ecco tutte le date, regione per regione, con la data di avvio delle svendite di fine stagione invernale: calendario e regole di sicurezza anti-Covid.

Commercio con rinvio saldi 23 Novembre 2020 Il Decreto Natale ha condizionato il calendario dei saldi invernali 2020-2021. Le limitazioni, infatti, hanno portato alcune Regioni a posticipare l’avvio degli sconti di fine stagione. Ad esempio, in Lombardia si partirà il 7 gennaio 2021, a fine periodo restrittivo. Stesso discorso per il Lazio, che partirà il 12 gennaio.

I saldi dureranno 60 giorni. Con delibere locali, in tutti i casi è stata disposta la possibilità, su tutto il territorio regionale di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio (chiusure permettendo), in deroga al Testo unico del Commercio.

Vediamo di seguito il calendario regionale con le date di avvio dei saldi invernali 2021, che in tutti i casi potranno essere anticipati da 30 giorni di ulteriori vendite promozionali.

Saldi invernali: calendario 2021

2 gennaio: Campania, Sicilia, Molise, Valle d’Aosta

5 gennaio: Abbruzzo, Puglia, Sardegna

7 gennaio: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte

9 gennaio: Umbria

12 gennaio: Lazio

16 gennaio: Marche e Provincia autonoma di Bolzano

29 gennaio: Liguria

30 gennaio: Emilia Romagna, Toscana, Veneto

13 febbraio: Provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici)

Nella Provincia autonoma di Trento si potrà decidere liberamente quando partire, la Basilicata deve confermare in via ufficiale l’avvio (forse il 2 gennaio).

Acquisti in sicurezza: il prontuario anti-Covid

Di seguito, le regole di base per fare shipping in sicurezza riassunte da Confcommercio, alla luce dei protocolli anti-Covid predisposti per le attività produttive e gli esercizi commerciali.