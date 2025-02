Enasarco 2025: contributi e provvigioni per agenti di commercio

Aliquote, soglie e obblighi contributivi aggiornati per il 2025: ecco cosa cambia per agenti monomandatari e plurimandatari iscritti a Enasarco.

La Fondazione Enasarco ha pubblicato gli importi aggiornati per i minimali dei contributi obbligatori e i massimali per le provvigioni relativi all’anno 2025, per le retribuzioni degli agenti di commercio e gli adempimenti delle imprese preponenti.

Gli aggiornamenti riflettono l’adeguamento all’inflazione e servono a garantire una corretta contribuzione previdenziale per i professionisti iscritti.

Aliquote e minimali Enasarco 2025

Per il 2025, l’aliquota contributiva rimane fissata al 17% delle provvigioni, suddivisa equamente tra agente e preponente, ciascuno con una quota del 8,5%. Questa aliquota è in vigore dal 2020 e non ha subito variazioni negli ultimi anni.

Il minimale contributivo rappresenta l’importo minimo annuo di contributi che deve essere versato per ciascun rapporto di agenzia. Per il 2025, gli importi sono i seguenti:

agenti monomandatari : € 904,00

: € 904,00 agenti plurimandatari: € 452,00

Questi importi sono stati adeguati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e rappresentano un incremento rispetto all’anno precedente.

Massimali provvigionali

Il massimale provvigionale indica il limite massimo delle provvigioni su cui vengono calcolati i contributi previdenziali. Per il 2025, i massimali sono:

Agenti Monomandatari : € 45.280,00

: € 45.280,00 Agenti Plurimandatari: € 30.187,00

Anche questi valori sono stati aggiornati in base all’indice FOI e presentano un aumento rispetto ai massimali del 2024.

Calcolo contributi Enasarco

Pensione agenti di Commercio: ricongiunzione contributi Enasarco e INPS? 28 Giugno 2024 I contributi previdenziali devono essere calcolati su tutte le somme dovute all’agente in relazione al rapporto di agenzia, comprese provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione e indennità di mancato preavviso.

Il versamento dei contributi è responsabilità dell’impresa preponente, che deve effettuare il pagamento anche per la quota a carico dell’agente.

Ricordiamo che i contributi Enasarco sono obbligatori ma rappresentano una forma di previdenza integrativa e di conseguenza non sono unificabili con quelli nelle gestioni INPS o altri versamenti alle casse dei professionisti.

Termini di versamento

Le scadenze per il pagamento dei contributi sono le seguenti:

1° trimestre : entro il 20 maggio

: entro il 20 maggio 2° trimestre : entro il 20 agosto

: entro il 20 agosto 3° trimestre : entro il 20 novembre

: entro il 20 novembre 4° trimestre: entro il 20 febbraio dell’anno successivo

NB: il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà effettivamente pagata all’agente o fatturata. Tuttavia, preponente e agente possono concordare un diverso momento di maturazione delle provvigioni, purché non oltre il momento in cui il cliente paga o avrebbe dovuto pagare il bene.