Assicurazioni catastrofali: obbligo da marzo, per le PMI costi fino a 12mila euro

Entro marzo 2025 le imprese, PMI incluse, devono assicurarsi contro i rischi catastrofali: cosa prevede il nuovo obbligo e quanto può costare.

A fine marzo 2025 entra in vigore un nuovo obbligo per tutte le imprese italiane, incluse le PMI: la stipula di una polizza assicurativa contro il rischio di catastrofi naturali.

L’adempimento aziendale era rimasto in stallo per i rilievi del Consiglio di Stato sul decreto attuativo. Nel frattempo, il Milleproroghe dello scorso anno aveva concesso alle imprese uno slittamento di 90 giorni rispetto all’emanazione del decreto (in linea con le richieste del CdS), rimandandone l’attuazione a partire dal 31 marzo 2025.

L’obbligo di polizze catastrofali per le imprese

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa catastrofale è contenuto nei commi 101 e seguenti della Manovra 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, «a copertura dei danni direttamente cagionati a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio, da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

Come adeguarsi e cosa comporta l’inadempienza

Le condizioni delle polizze catastrofali da stipulare prevedono scoperti o franchigie non superiori al 15% del danno subito, mentre i premi devono essere proporzionali al rischio specifico dell’area geografica in cui opera l’azienda.

Questa misura mira a responsabilizzare le aziende nella gestione dei rischi ambientali, riducendo al contempo la dipendenza dagli interventi statali post-evento.

Le imprese che non si adegueranno al nuovo obbligo di assicurazione verranno penalizzate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Impatto economico sulle PMI

Secondo un’analisi di Unimpresa – sulla base delle tariffe di mercato, prendendo a esempio una PMI con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti – i costi annuali delle polizze variano in base al livello di rischio della zona in cui si trova l’azienda:

Zone a basso rischio : costo annuale tra 1.500 e 3.000 euro.

: costo annuale tra 1.500 e 3.000 euro. Zone a medio rischio : costo annuale tra 3.000 e 6.000 euro.

: costo annuale tra 3.000 e 6.000 euro. Zone ad alto rischio: costo annuale tra 6.000 e 12.000 euro.

Per le grandi imprese con più stabilimenti, la spesa annua potrebbe superare i 30.000 euro.