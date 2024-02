Tabella Bonus Edilizi 2025: ecco quali restano e come cambiano

Nel 2025 non tutti i bonus edilizi saranno riconfermati: ecco quali sono gli incentivi che restano in base alla tabella di Confedilizia.

Non tutti i bonus edilizi ancora in vigore nel corso del 2024 saranno confermati per il 2025. A legislazione vigente, se da un lato è già noto che ritroveremo alcune detrazioni fiscali, per altre manca ancora il rinnovo di legge e per altre ancora è previsto un forte decalage o nuove regole applicative.

A stilare una tabella riepilogativa dei bonus edilizi previsti per il 2024 e 2025 è stata Confedilizia, che ha riportato tutte le conferme e le eventuali modifiche già previste per legge per ciascuno degli incentivi fiscali.

Bonus edilizi 2025: chi resta e chi esce

Tra le mancate conferme compaiono il Bonus Mobili, il Bonus Verde e l’opzione di Eco-Sismabonus combinati sulle parti comuni degli edifici. Per tutti gli altri bonus, invece, sono previste diverse aliquote e massimali, oppure un differente utilizzo.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ecco la lista dei bonus edilizi che potranno essere utilizzati e con quali regole:

Superbonus , limitato ai condomini e ai proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari, con aliquota al 65% e massimali differenti basati sui singoli interventi, mentre l’aliquota al 110% sarà fruibile solo per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici in stato di emergenza;

, limitato ai condomini e ai proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari, con aliquota al 65% e massimali differenti basati sui singoli interventi, mentre l’aliquota al 110% sarà fruibile solo per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici in stato di emergenza; Bonus eliminazione barriere architettoniche , con aliquota al 75% e massimali diversi e le nuove (più stringenti) regole già applicate dal 2024;

, con aliquota al 75% e massimali diversi e le nuove (più stringenti) regole già applicate dal 2024; Bonus Ristrutturazioni (Bonus Casa), l’aliquota scende dal 50% al 36% ed il limite di spesa da 96mila euro a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare;

(Bonus Casa), l’aliquota scende dal 50% al 36% ed il limite di spesa da 96mila euro a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare; Ecobonus , con aliquota ridotta al 36% e tetto dei costi pari a 48mila euro per ciascuna unità;

, con aliquota ridotta al 36% e tetto dei costi pari a 48mila euro per ciascuna unità; Sismabonus, con aliquota al 36% e massimale di spesa fissato a 48mila euro per ciascuna unità.

C’è da sperare per una revisione migliorativa di questo quadro normativo? Come di consueto, la discussione è rimandata alla prossima sessione di Bilancio 2025.