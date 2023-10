Decreto Fiscale in Gazzetta: le misure in vigore dal 19 ottobre

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale collegato alla Manovra 2024 (DL 145/2023) entrano in vigore novità e proroghe ivi contenute. Vediamo le principali.

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre il decreto fiscale collegato alla Manovra 2024, le cui disposizioni entrano in vigore il 19 ottobre.

Si tratta del decreto legge n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (cliccando sul link si accede al testo integrale in PDF del decreto, da leggere o scaricare).

Principali misure del DL Fiscale 2024

Ecco alcune delle principali misure contenute nel provvedimento:

l’annunciata proroga degli acconti delle imposte dirette dovute a novembre 2023, che slittano al 16 gennaio 2024 per le Partite IVA fino a 170mila euro (in un unica soluzione oppure in 5 rate mensili)

delle imposte dirette dovute a novembre 2023, che slittano al 16 gennaio 2024 per le Partite IVA fino a 170mila euro (in un unica soluzione oppure in 5 rate mensili) l’atteso l’ anticipo del conguaglio pension i sulla mancata rivalutazione dei trattamenti erogati nel 2023 (applicato con decorrenza 1° dicembre 2023 anziché 1° gennaio 2024)

i sulla mancata rivalutazione dei trattamenti erogati nel 2023 (applicato con decorrenza 1° dicembre 2023 anziché 1° gennaio 2024) l’auspicato rifinanziamento della Nuova Sabatini (con ulteriori 50 milioni di incentivi alle imprese che investono in nuovi macchinari e progetti green)

(con ulteriori 50 milioni di incentivi alle imprese che investono in nuovi macchinari e progetti green) la nuova proroga per l’obbligo di riversamento (restituzione) del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito (domanda posticipata dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e pagamento rinviato a dicembre 2024)

(restituzione) del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito (domanda posticipata dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e pagamento rinviato a dicembre 2024) un nuovo prelievo extra-profitti imprese energia anche per il 2024 (il contributo di solidarietà contro il caro bollette istituito dalla Legge 197/2022) ma con una rimodulazione degli importi dovuti (viene escluso dal reddito il 30% degli accantonamenti in sospensione d’imposta o vincolati).