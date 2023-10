Scadenze fiscali di novembre con proroga a gennaio 2024 per il secondo acconto di autonomi e Partite IVA fino a 170mila euro, anche in 5 rate mensili.

Le Partite IVA che nel 2022 hanno registrato ricavi o compensi fino a 170mila euro, possono pagare il secondo acconto IRPEF (in scadenza il 30 novembre) entro il 16 gennaio 2024, oppure, sempre partendo da questa data, possono dilazionarlo in cinque rate di pari importo.

La novità è contenuta nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri contestualmente alla Legge di Bilancio.

Vediamo come si configura il nuovo calendario e chi può accedere alla nuova opzione.

Secondo acconto IRPEF, le nuove scadenze

Manovra 2024, le misure per imprese e Partite IVA 17 Ottobre 2023 E’ una disposizione che va nella direzione tracciata dalla Riforma Fiscale, che prevede una migliore distribuzione del carico fiscale per i lavoratori autonomi. Essendo prevista da un decreto legge, entrerà subito in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo da essere subito applicabile in vista della scadenza ordinaria del secondo acconto delle imposte 2023, previsto per il 30 novembre.

In pratica, per un’ampia platea di Partite IVA e autonomi, il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF (imposte 2023 sui redditi) slitta al 16 gennaio 2024, pagabile in un’unica soluzione senza interessi oppure in cinque rate mensili di pari importo, dal 16 gennaio al 16 maggio, applicando gli interessi dalla seconda rata in poi.

Autonomi: nuove scadenze fiscali 2023-2024

Vediamo con precisione come cambiano i termini per le tasse 2023 delle Partite IVA.

Primo acconto al 40% già pagato entro il 30 giugno oppure a luglio per contribuenti ISA.

al 40% già pagato entro il 30 giugno oppure a luglio per contribuenti ISA. Secondo acconto al 60% (o unico versamento per importi inferiori a 257,72 euro): entro il 30 novembre 2023 per i redditi superiori a 170mila euro; entro il 16 gennaio 2024 (unico versamento o prima di cinque rate) per redditi 2022 entro 170mila euro.

al 60% (o unico versamento per importi inferiori a 257,72 euro):

Verso la mensilizzazione delle imposte

Tasse di novembre a rate per Partite IVA: cambiano gli acconti 16 Ottobre 2023 La proroga è stata disposta solo per quest’anno. Questo, perché entro fine 2024 si auspica che possa entrare a regime la mensilizzazione degli acconti prevista dalla riforma fiscale, la cui attuazione è demandata a singoli decreti legislativi.

L’intenzione del governo era quella di anticipare la riforma con una rimodulazione dei pagamenti che in qualche modo ricalcasse il concetto della mensilizzazione (si paga mese per mese) al posto di quello degli acconti (si paga prima).

Per quanto riguarda la tassazione del lavoro autonomo, la legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023) prevede che resti immutato il sistema di calcolo di saldi e acconti ma con:

una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti di acconti e saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.