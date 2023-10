Aumento pensioni a dicembre: quanto vale il conguaglio sulla rivalutazione

Aumento pensioni a dicembre, nel cedolino ci sarà il conguaglio della rivalutazione 2023 e gli arretrati: tutti gli importi per fasce di reddito.

Con la pensione di dicembre 2023 arriverà il conguaglio della rivalutazione sull’inflazione 2022, insieme agli arretrati. Il Governo ne ha anticipato di un mese il recupero rispetto al consueto appuntamento di gennaio.

In base alle prime dichiarazioni sembrava che il pagamento fosse previsto addirittura per novembre, mentre poi il Decreto Fiscale collegato alla Manovra (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre con la disposizione di legge) ne ha stabilito l’accredito ai pensionati con il cedolino di dicembre.

Spieghiamo in dettaglio il meccanismo che comporta gli aumenti e calcoliamo, con esempi pratici, di quanto aumenta la pensione a dicembre e quanto spetta di arretrati per ogni fascia di pensione.

Recupero indicizzazione pensioni: cos’è e come funziona

L’indicizzazione delle pensioni è un meccanismo di rivalutazione degli assegni pensionistici basato su indicatori di riferimento stabiliti dall’Istat. Questo sistema di perequazione è stato ideato per compensare l’aumento del costo della vita e la conseguente perdita di potere d’acquisto dei pensionati.

Nel corso degli anni, l’indicizzazione delle pensioni ha subito diverse modifiche, inclusa quella prevista per il biennio 2023/2024. In generale, le pensioni più basse sono completamente indicizzate al 100%, mentre quelle di importo superiore subiscono una rivalutazione parziale.

Il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevede comunque che per tutto l’anno si applichi alle pensioni il tasso di rivalutazione provvisorio stimato nel mese di novembre (che era appunto pari al 7,3% a novembre 2022) e che poi sia incamerata la differenza con il tasso definitivo (che in questo caso è risultato essere l’8,1%, con una differenza quindi dello 0,8%).

Questo conguaglio dell’indicizzazione delle pensioni si applica ogni ogni anno, in genere con il cedolino di gennaio. Quest’anno è stato anticipato a dicembre. Lo scorso anno addirittura a novembre.

Conguaglio rivalutazione pensioni: cosa prevede il DL Fiscale

La misure sull’anticipo del conguaglio è contenuta nell’articolo 1 del decreto.

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche» il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 «è anticipato al primo dicembre 2023.

Di quanto aumenta la pensione a dicembre e come si calcola

Pensioni: rivalutazione 0,8% e arretrati slittano a dicembre 19 Ottobre 2023 Con la pensione di dicembre 2023 viene pagata dunque la quota di mancato adeguamento dei trattamenti previdenziali, dovuto alla differenza fra l’inflazione programma (il 7,3% sul quale erano stati calcolati) e quella reale registrata nel 2022 (pari all’8,1%): uno “scarto dello 0,8%, che rappresenta dunque la misura del conguaglio da applicare.

Per tradurre in euro il corrispondente aumento, a questa percentuale bisogna poi applicare le aliquote di perequazione previste per i diversi scaglioni pensionistici.

Solo le pensioni fino a quattro volte il minimo vedranno un aumento della pensione pari allo 0,8% (ossia il 100% di perequazione), dopo il +7,3% già applicato quest’anno in base all’inflazione programmata.

Negli altri casi, con l’aumentare della pensione diminuisce la percentuale di rivalutazione. I trattamenti per i quali la percentuale di indicizzazione è più bassa, infatti, si rivalutano di una percentuale inferiore.

Aliquote di perequazione per ogni fascia di pensione

Per calcolare l’effetto del conguaglio bisogna prendere come riferimento l’importo della pensione nel 2022 e applicare le percentuali sotto riportate.

Pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.101 euro al mese): rivalutazione piena dello 0,8% ;

; pensioni fra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.102 e 2.627 euro): si rivalutano all’85% recuperando lo 0,68% ;

; pensioni fra 5 e 6 volte il minimo (tra 2.627 e 3.152 euro): si rivalutano del 53%, recuperando lo 0,42% ;

; pensioni fra 6 e 8 volte il minimo (tra 3.152 e 4.203 euro): si rivalutano del 47% recuperando lo 0,37% ;

; pensioni fra 8 e 10 volte il minimo (tra 4.203 e 5.254 euro): si rivalutano del 37% recuperando lo 0,29% .

. pensioni oltre 10 volte il minimo (oltre 5.254 euro): si rivalutano del 32% recuperando lo 0,25%.

Esempi di aumento pensione a dicembre

Ognuno può effettuare il calcolo prendendo come riferimento l’importo della pensione di dicembre 2022 e applicando le percentuali di rivalutazione sopra riportate. Per esempio:

una pensione minima (che nel 2022 era pari a 525,38 euro al mese) si rivaluta di circa 4 euro al mese. Sull’intero anno sono circa 54-55 euro, che arriveranno interamente con il cedolino di dicembre;

(che nel 2022 era pari a 525,38 euro al mese) si rivaluta di circa 4 euro al mese. Sull’intero anno sono circa 54-55 euro, che arriveranno interamente con il cedolino di dicembre; una pensione da mille euro al mese, che nel 2023 è salita a 1073 euro, viene adeguata a 1081 euro ed incassa un arretrato lordo di 104 euro (netti diventano 73 euro);

al mese, che nel 2023 è salita a 1073 euro, viene adeguata a 1081 euro ed incassa un arretrato lordo di 104 euro (netti diventano 73 euro); una pensione da 1500 euro nel 2022 (prima fascia) avrà un conguaglio totale intorno a 156 euro (circa 12 euro al mese);

nel 2022 (prima fascia) avrà un conguaglio totale intorno a 156 euro (circa 12 euro al mese); una pensione da 2mila euro matura un arretrato netto di 135 euro.

Aumento minimali e massimali retributivi 2023

La rivalutazione dei contributi previdenziali ha impatto diretto anche sui minimali e massimali contributivi per le retribuzioni del lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i contributi previdenziali salgono dal primo gennaio, in virtù dell’aggiornamento dei minimi di retribuzione giornaliera per il 2023, sempre in base all’indicizzazione dell’8,1%.

Il minimale giornaliero da assoggettare a contributi sale a 53,95 euro (il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti 2023, pari a 567,94 euro).

Il minimo giornaliero per le retribuzioni convenzionali 2023 è pari a 29,98 euro. Per i rapporti di lavoro part-time, il riferimento è la retribuzione oraria, per i dipendenti del privato in media è pari a 8,09 euro, nel pubblico scende a 7,49 euro.

Aumento pensioni 2024: nuova indicizzazione a gennaio

Taglio pensioni alte: a rischio l'aumento per la rivalutazione 2024 12 Ottobre 2023 Il conguaglio riguarda la rivalutazione calcolata in base all’inflazione 2022. Da gennaio 2024 le pensioni di rivaluteranno invece in base all’inflazione 2023. Non è ancora chiaro come interviene la Legge di Bilancio 2024 sulle nuove percentuali di perequazione.

E’ certo che continueranno a essere indicizzate al 100% le pensioni fino a quattro volte il minimo. Non si esclude invece una rimodulazione delle altre fasce, che potrebbe essere vantaggiosa per i trattamenti fra quattro e cinque volte il minimo (con rivalutazione al 90% in luogo dell’attuale 85%) e abbassare le aliquote di perequazione per i redditi più alti.