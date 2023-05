DVR: nuova piattaforma INAIL per la valutazione rischi

Sul portale INAIL nuovo punto di accesso agli strumenti per la valutazione dei rischi sul lavoro (DVR): applicativi e procedure a portata di click.

Le imprese hanno a disposizione un nuovo strumento per mettere a punto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): una piattaforma dell’INAIL che riorganizza applicativi, banche dati, linee di indirizzo, procedure e schede informative in materia di sicurezza sul lavoro.

Un ambiente di consultazione interattivo che rende i contenuti più fruibili attraverso specifiche griglie di ricerca.

Portale DVR sul sito INAIL

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro adempie così al comma 3-ter dell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, in base al quale «anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio».

Il nuovo servizio online è disponibile al seguente percorso: Attività > Prevenzione e sicurezza > Strumenti per la valutazione del rischio. Le imprese possono scegliere i seguenti criteri per effettuare le proprie ricerche documentali:

Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni);

Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); Tipologia di rischio – Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine,

attrezzature e impianti;

Strumenti per la valutazione rischi

A seconda della ricerca impostata, sono forniti chiarimenti sulla valutazione dei livelli di rischio e soluzioni tecniche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le istruzioni d'uso della piattaforma sono contenute nella circolare INAIL 18/2023, che riporta in allegato l'elenco di tutti gli strumenti a cui si può accedere, tra applicativi (schede di rischio, algoritmi per valutare il rischio biologico); banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo (metodologie proposte, istruzioni per lavorare in sicurezza, regole e istruzioni sui dispositivi di protezione); procedure (schede e manuali operativi).

Il portale contiene anche un’area “Supporto” e “Contatti”, e il servizio “Inail risponde” per l’assistenza nell’utilizzo dei servizi online, approfondimenti normativi e procedurali. Infine, resta possibile rivolgersi al Contact center al numero 06 6001.