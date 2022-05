Sconti benzina e metano fino all’8 luglio

Proroga sconto carburanti fino all'8 luglio, incluso il metano da autotrazione, al via anche il monitoraggio dei prezzi alla pompa contro il caro energia.

Gli sconti sulla benzina proseguono fino all’8 luglio e vengono ampliati al metano. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri con apposito provvedimento del 2 maggio, contenente la proroga delle misure contro il caro carburanti.

Sconto carburanti

La nuova riduzione di 25 centesimi al litro del prezzo di benzina e diesel, che deriva dal taglio delle accise, introduce lo sconto anche sul metano da autotrazione (azzerata l’accisa e ridotta l’IVA al 5%, dall’attuale 22%) ed il monitoraggio anti-speculazione affidato alla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di controllare che i prezzi dei carburanti non vengano gonfiati arbitrariamente, pur a fronte della tassazione ridotta.

Si attendono le reazioni delle associazioni di categoria, Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano, che contro il caro prezzi del metano avevano indetto uno sciopero dal 4 al 6 maggio. Fra le richieste, c’era la riduzione dell’IVA al 5% inserita nel provvedimento. Bisogna quindi capire se lo sciopero, che era stato confermato il 28 aprile scorso, sarà revocato.

Decreto Aiuti

Decreto Aiuti: tutte le richieste al Governo 12 Aprile 2022 Il provvedimento contro il caro carburanti è stato approvato in Consiglio dei Ministri nella mattinata di oggi, 2 maggio. Nel pomeriggio del 2 maggio, un secondo Consiglio dei Ministri approverà il pacchetto di misure per imprese e famiglie in questa fase di nuove emergenza economica. Si tratta del cosiddetto decreto Aiuti da 6 miliardi di euro. risorse confermate dai Sindacati al termine di un vertice in mattinata con il Governo.

Presenti per il Governo il premier Mario Draghi e i ministri dell’Economia Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, con il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Sul fronte sindacale, i tre segretari generali confederali, Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil). I quali esprimono apprezzamento per il tavolo di confronto e insistono sull’esigenza di uno scostamento di bilancio per finanziare ulteriori gli interventi di sostegno