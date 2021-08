Green Pass obbligatorio a mensa in azienda e a scuola

Obbligo di Green Pass dal 6 agosto nei luoghi di lavoro ma solo nelle mense aziendali, per i dipendenti riguarda solo Scuola e Sanità.

Sono due i principali ambiti di lavoro su cui impattano le nuove misure Covid, con obbligo di Green Pass: le mense aziendali (a discrezione del datore di lavoro) e nelle scuole (con disposizione normativa che interessa tutto il personale operante nelle strutture scolastiche).

Mense aziendali

Il decreto 105/2021, che ha introdotto l'obbligo di Certificazione Verde dal 6 agosto per una serie specifica di attività, include anche le mense aziendali, che in un primo momento erano state "risparmiate" dalle misure restrittive. Adesso, invece, vengono equiparate ai servizi di ristorazione al chiuso e dunque ricomprese nell'obbligo di Green Pass previsto dall'articolo 3, in relazione alla fattispecie «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio».

Non mancano le proteste dei sindacati, in particolare per voce del segretario della Cgil Maurizio Landini che, nel ricordare i protocolli di sicurezza già adottati (distanziamento, uso delle mascherine, sanificazione, smart working e turni di lavoro), ritiene la misura non necessaria. Secondo Cinzia Bernardini, segretaria nazionale della Filcams Cgil, l’interpretazione che include le mense aziendali fra i servizi di ristorazione è «forzata perché le mense aziendali, dove lavorano 20mila persone, per lo più donne, sono ristorazione collettiva e non pubblici esercizi».

Green Pass a Scuola

Dopo le nuove norme previste dai decreti 105/2021 e 111/2021, l'obbligo di green pass in azienda riguarda esclusivamente Sanità e Scuola (servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado). In particolare, dal primo settembre al 31 dicembre, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario. Quest'ultima per consentire la ripresa dell'anno scolastico in presenza da settembre.

Green Pass a lavoro

Non ci sono obblighi per il personale dipendente, nemmeno presso le attività che in base alle nuove regole richiedono il Green Pass ai clienti (né per i titolari delle attività stesse). Su questo fronte è iniziato un confronto fra le parti sociali, ma per il momento non viene previsto alcun obbligo. C'è stato un vertice tra Governo e sindacati, i quali non sono pregiudizialmente contrari a introdurre il green pass in azienda, ma con regole precise e garanzie per i lavoratori che scelgono di non vaccinarsi.

Una delle strade alternative è rappresentata dai prezzi calmierati per il tampone (i non vaccinati possono così avere un green pass valido per 48 ore) ma i sindacati chiedono garanzie contro licenziamenti, demansionamenti o discriminazioni per i no vax.

Per quanto riguarda i dipendenti dei pubblici esercizi, secondo il presidente di Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani, non c’è alcun veto all’eventuale introduzione dell’obbligo di green pass, tuttavia, è necessario intervenire su due aspetti fondamentali: i tempi di introduzione di tale misura (bisognerà dare il tempo di vaccinarsi a tutti quelli che non lo hanno ancora fatto) e la gestione dei dipendenti che decideranno di non vaccinarsi (serve un quadro normativo per aiutare gli imprenditori a capire come comportarsi).