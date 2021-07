Decreto Covid: Green Pass per eventi e ristoranti al chiuso dal 5 agosto

Nuovo decreto Covid in CdM: Green Pass obbligatorio per eventi e ristorazione al chiuso, rimandata la decisione sui mezzi di trasporto.

Dal 5 agosto obbligo di green pass per partecipare a eventi e feste, entrare nei centri termali, andare in piscina e mangiare al ristorante sedendosi al chiuso. Chi non ha il green pass dovrà fare il tampone, per il quale si prevede un prezzo calmierato. Restano invece chiuse le discoteche (il vaccino non viene considerato una sufficiente garanzia di sicurezza per riaprire) e sono rimandate le decisioni sui scuola e trasporti. Sono le principali novità che emergono dalle nuove regole Covid portate nel Consiglio dei Ministri del 22 luglio, dopo i vertici della cabina di regia e della Conferenza Stato-Regioni, per arginare il contagio da Coronavirus senza compromettere la stagione estiva.

Lo strumento è un apposito Decreto Legge, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che sarà illustrato in serata dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa assieme ai ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia. Il decreto potrà comunque essere modificato in Parlamento nel suo iter di approvazione definitiva, non trattandosi di un DPCM.

Nuovi obblighi di Green Pass

Dopo giorni di dibattito tra le forze di maggioranza, Governo e Regioni, in base alle anticipazioni, è stato dunque deciso di prevedere l’obbligo di Certificazione Verde Covid per una serie di servizi e attività anche nelle zone bianche. Nel dettaglio, bisognerà avere il documento (esibendo il QR Code) per partecipare a spettacoli all’aperto o entrare in centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi, concorsi, teatri e cinema.

Nuovi obblighi di Certificazione Covid anche per entrare nei ristoranti al chiuso, ma solo per sedersi al tavolo. Continuerà invece ad essere possibile prendere il caffè al bancone del bar senza dover esibire nessun attestato. E resta libero l’ingresso per chi si siede nei tavoli all’aperto. E’ stata quindi superata l’ipotesi di sdoppiare i nuovi obblighi prevedendone un uso più stringente (dopo entrambe le dosi) per determinate attività. Le regole sul green pass restano pertanto immutate, quindi lo si ottiene dopo 14 giorni dalla prima dose.

Infine, per il momento niente tampone o pass per spostarsi all’interno del Paese prendendo treni, traghetti, aerei e pullman in caso di viaggi nazionali di lunga percorrenza. La decisione su questo punto è stata rimandata, probabilmente a settembre, quando si valuterà cosa fare per i mezzi pubblici, in vista della riapertura della scuole. Quindi per riassumere:

bar e ristoranti : consumazioni all’aperto e al bancone senza green pass, al chiuso con certificazione Covid;

: consumazioni all’aperto e al bancone senza green pass, al chiuso con certificazione Covid; eventi, feste : ingresso con green pass a fine ciclo vaccinale, con guarigione o tampone entro 48 ore;

: ingresso con green pass a fine ciclo vaccinale, con guarigione o tampone entro 48 ore; discoteche : restano chiuse;

: restano chiuse; cinema, teatri : ingresso con green pass;

: ingresso con green pass; piscine, centri termali : ingresso con green pass;

: ingresso con green pass; spostamenti: per ora liberi.

Passaggi di colore Regioni

Viene introdotto l’Rt ospedaliero, che si basa sull’indice di occupazione di ospedali e terapie intensive e non su quello della diffusione del contagio. Il passaggio da zona bianca a gialla avviene quando vengono superati i seguenti parametri: 10% di occupazione terapie intensive, 15% di occupazione reparti ospedalieri. In questo modo, si evita che alcune Regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Veneto) tornino in zona gialla dalla prossima settimana. Le modifiche entreranno in vigore subito, per evitare potenziali retrocessioni lunedì’ 26 luglio.

Stato di emergenza

Prorogato fino al 31 dicembre. Restano valide tutte le norme connesse, come il ruolo del Commissario Straordinario (la struttura gestita dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che si occupa dell’organizzazione della campagna vaccinale).