Sentenze Cassazione: dove trovarle e come consultarle

Le sentenze della Corte di Cassazione sono liberamente accessibili da tutti online: ecco dove trovarle e come consultarle.

Consultare le sentenze della Corte di Cassazione può risultare molto utile a tutti per capire come muoversi in certi ambiti e valutare magari le possibilità di successo prima di presentare un ricorso. Le sentenze accessibili a tutti direttamente online, gratuitamente.

Come trovare sentenze e ordinanze

Vediamo come fare per trovare e consultare le sentenze di Cassazione di proprio interesse. Il primo canale da consultare è il sito ufficiale Cortedicassazione.it. Attraverso il servizio “SentenzeWeb”, è consentita la ricerca libera tra le sentenze civili e penali della Corte degli ultimi cinque anni, accessibili anche ai privati cittadini e non solo a notai, avvocati e operatori giuridici.

Le sentenze della Corte Suprema di Cassazione sono disponibili online anche dal servizio dedicato, accessibile dalla medesima piattaforma web: ItalgiureWeb. Basta andare sul motore di ricerca interno al sito e inserire, se si conosce, il numero di sentenza associata all’anno di riferimento. In alternativa si può effettuare la ricerca per parola chiave o riferimento normativo. A questo punto il testo può essere consultato online o si può scaricare il PDF.

Tutti i testi integrali delle sentenze penali, civili, a Sezioni Unite e delle ordinanze emesse dagli ermellini a partire dal 2011 sono accessibili gratuitamente. Il servizio è pensato per gli iscritti alla Cassa Forense.