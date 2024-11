Rottamazione quater: sesta rata in scadenza il 9 dicembre

Sesta rata della Rottamazione quater in scadenza il 9 dicembre: è possibile pagare anche con domicilazione bancaria ma occhio alla data di attivazione.

La scadenza per la sesta rata della Rottamazione quater è il 30 novembre (che quest’anno cade di sabato), ma che ci sono come di consueto cinque giorni di tolleranza, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 dicembre.

Per il versamento, oltre ai bollettini dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si possono usare diversi canali, anche telematici o automatici. Ecco di seguito tutte le istruzioni.

Pagamento domiciliato per la Rottamazione-quater

Rottamazione quater: come scaricare i bollettini e quando pagare 11 Settembre 2023 Le rate della Rottamazione si possono pagare in vari modi: utilizzando i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai. Oppure allo sportello negli uffici dell’Agente delle Entrate-Riscossione. Per pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, si utilizza il servizio “ContiTu”.

Infine, si può scegliere la domiciliazione bancaria, che consente di effettuare i versamenti automaticamente dal conto corrente alle scadenze previste. Sul portale AdER c’è una procedura online che ne consente l’attivazione online senza andare allo sportello.

Bisogna entrare nella sezione “Definizione agevolata”, selezionare il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” e compilare la richiesta.

Se il contribuente ha diversi piani in corso, deve inviare una domanda per ogni piano di pagamento a lui intestato.

Se l’intestatario del conto corrente è diverso dal contribuente, deve indicare i dati del titolare oppure della persona autorizzata a operare, allegando una “Dichiarazione di consenso all’addebito” firmata dal titolare stesso oltre che il relativo documento di riconoscimento.

Dopo l’invio della domanda, il contribuente ricevere una mail di presa in carico, che non è ancora l’esito della richiesta. Questo arriva successivamente, sempre nella casella di posta elettronica indicata in fase di domanda.

La comunicazione di conferma dell’attivazione della domiciliazione bancaria contiene l’indicazione della prima rata addebitata. Tendenzialmente, deve arrivare almeno dieci prima del termine di pagamento.

Versamento automatico della sesta rata

In vista della scadenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ricorda ai contribuenti che hanno da poco chiesto la domiciliazione bancaria tramite procedura online che devono controllare se nella conferma dell’attivazione del mandato sia indicato, come primo addebito, proprio la rata di novembre.

Se la prima rata di pagamento indicata nel messaggio di conferma è quella successiva, dovranno usare i bollettini per effettuare il versamento della sesta rata.