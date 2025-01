Tratto dallo speciale: Agenzia delle Entrate

Avvisi bonari: più tempo per mettersi in regola con il Fisco di 9 Gennaio 2025 11:26

Credits: Shutterstock





Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

Dal 1° gennaio 2025 si allungano i tempi per mettersi in regola con il Fisco dopo aver ricevuto un avviso bonario: 30 giorni in più per i nuovi avvisi.