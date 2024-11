Nel Cassetto fiscale arrivano le notifiche di avvisi bonari e i pagamenti diretti

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate: notifiche personali, pagamenti diretti, richieste di assistenza e invio documenti.

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate: dal 20 novembre, il contribuente potrà trovare in consultazione gli esiti dei controlli automatici nella sezione “L’Agenzia scrive”, segnalati tramite notifica personizzata. Chi riceve un avviso bonario potrà anche effettuare direttamente il pagamento delle somme dovute, nonché richiedere assistenza o inviare documentazione al Fisco inerente la propria posizione.

I nuovi servizi, in attuazione della Riforma Fiscale (articolo 23 del Dlgs 1/2024), integrano la consultazione e degli atti e delle comunicazioni, compresi quelli riguardanti i ruoli di natura tributaria. I dettagli sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche delle nuove funzionalità sono invece contenuti nel provvedimento del 19 novembre.

Le nuove funzionalità consentono di compiere una serie di operazioni in relazione a ogni comunicazione ricevuta. Tutti questi servizi, oltre che dal contribuente, possono essere utilizzati da un intermediario delegato.

Notifica avvisi bonari

Cassetto fiscale AdE: guida alla consultazione 31 Luglio 2024 Gli atti e le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, nel sito web delle Entrate. Quando arriva un nuovo documento, al contribuente arriva una notifica in area riservata. Nel caso in cui non riesca a visualizzare il documento, può trovarlo inserendo i dati identificativi nella specifica funzione di ricerca. Per le persone fisiche, è previsto anche l’invio di una notifica mediante messaggio sulla app IO.

Dopo la notifica, arriva comunque la consegna classica della comunicazione sugli esiti dei controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali (da cui possoni emergere incongruenze dei dati indicati) tramite PEC o raccomandata.

Opzione di pagamento diretto

Adesso, è possibile effettuare i pagamenti con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale.

Per procedere direttamente, basta inserire l’IBAN intestato al contribuente oppure, se cointestato, con autorizzazione ad operare con firme disgiunte.

Richiesta di assistenza e invio documenti

Consegna documenti all'AdE: nuovo servizio online 7 Novembre 2024 E’ anche possibile rivolgersi al servizio CIVIS per chiedere assistenza. Si tratta della sezione dell’area riservata del sito AdE nella quale il contribuente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali .

Il nuovo servizio consente, a fronte di un nuovo atto o documento, di inviare un’istanza per fornire chiarimenti e segnalare le ragioni per cui si ritiene non dovuto l’addebito.

Ricevute sulle operazioni effettuate

Nel momento in cui il contribuente interagisce, effettuando un pagamento o rivolgendosi a CIVIS, ottiene una ricevuta che attesta l’operazione effettuata, che sia un pagamento oppure l’invio di un’istanza di chiarimenti.

Se il contribuente opera tramite intermediario, quest’ultimo è tenuto a trasmettere tempestivamente le comunicazioni effettuate.

Con le nuove funzionalità, in pratica, si mette il contribuente nelle condizioni di poter regolarizzare la propria posizione in maniera semplice e diretta.