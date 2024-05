Cedolare secca, quanto si risparmia di tasse con le ultime novità

Cedola secca affitti brevi con doppia aliquota per i redditi riferiti alle locazioni maturati dal 2024: i chiarimenti nella nuova Circolare del Fisco.

Cedolare secca affitti: come calcolare le tasse al 10% e 21% e quando scatta il 26%, tutti i costi e le istruzioni per la registrazione e il pagamento.

Cinque bonus affitto nel modello 730/2024 sulla prima casa per altrettante categorie di beneficiari: importi e compilazione dichiarazione dei redditi.

Affitti brevi e cedolare secca in dichiarazione dei redditi

Affitti brevi in dichiarazione dei redditi con cedolare secca o IRPEF ordinaria: come si modifica la Precompilata nei diversi casi in cui è necessario.