Detrazione affitto per dipendenti che si trasferiscono per lavoro

Detrazione affitto dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro: importi, requisiti, casi particolari, documenti per il bonus nel 730.

Il dipendente che trasferisce la residenza in un Comune vicino alla sede di lavoro ha diritto a una detrazione sull’affitto purché si sposti di almeno 100 km e in una diversa ragione. Ci sono tuttavia anche altri requisiti da rispettare per ottenere il bonus nel 730/2024.

Ripercorriamo dunque il funzionamento di questa detrazione con l’aiuto della Guida alle agevolazioni in Dichiarazione 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione affitto per dipendenti fuori sede

Detrazioni affitto nel 730: a chi spettano i 5 bonus 2024 9 Maggio 2024 Il bonus affitto spetta in presenza di un contratto di lavoro dipendente (sono esclusi i parasubordinati) ed il trasferimento deve avvenire nel triennio precedente a quello in cui si utilizza il beneficio fiscale. L’agevolazione varia a seconda del reddito. La detrazione è comunque sempre forfettaria. Ecco gli importi:

991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15mila 493,71 euro;

495,80 euro con un reddito fra 15mila 493,71 e 30mila 987,41.

Spetta per i primi tre anni dal cambio di residenza. Quindi, ad esempio, se il lavoratore si è trasferito nel 2023, potrà applicare la detrazione a partire da questo anno d’imposta e fino al 2025. Se in questo periodo il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo.

Chi ha diritto alla detrazione per cambio residenza

Per avere diritto all’agevolazione bisogna possedere i seguenti requisiti.

Reddito da lavoro dipendente : sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Sono invece compresi i lavoratori che trasferiscono la residenza in conseguenza di un nuovo contratto;

titolarità del contratto di locazione per abitazione principale;

: sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Sono invece compresi i lavoratori che trasferiscono la residenza in conseguenza di un nuovo contratto; titolarità del contratto di locazione per abitazione principale; Trasferimento della residenza : deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede l’agevolazione;

: deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede l’agevolazione; Nuovo comune di residenza: deve essere in una Regione diversa da quello di origine e distare almeno 100 chilometri (i due requisiti vanno rispettati congiuntamente).

In caso di affitto cointestato

Se il contratto di affitto è intestato a più soggetti, la detrazione è ripartita tra gli coloro che hanno i requisiti richiesti, nella misura spettante in relazione al reddito.

Ad esempio, per un affitto diviso fra tre soggetti due dei quali lavoratori dipendenti e il terzo con un’altra tipologia di contratto, la detrazione spetta solo ai due dipendenti nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi.

I documenti da conservare per il bonus affitto

In tabella, la documentazione da conservare: