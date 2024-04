Bonus tredicesima in busta paga: fumata nera

Nulla di fatto per il Bonus tredicesima annunciato per Natale 2024: arenato il decreto fiscale IRES-IRES con la detassazione delle tredicesime.

Nessuna novità sul decreto di riforma fiscale con la revisione del regime IRPEF e IRES, slittato alla settimana prossima e atteso nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri: avrebbe dovuto contenere un nuovo bonus tredicesima da 80 euro in busta paga, ma al momento è tutto fermo per mancanza di risorse.

Manovra 2024: 5 nuovi bonus in busta paga 1 Gennaio 2024 Il CdM avrebbe dovuto discuterlo e approvarlo nell’ultima riunione, ma a poche ore dall’annuncio è stato ritirato ed il decreto rimandato, per poterne riformulare il testo.

In base alle ipotesi, sarebbe dovuto essere introdotto in forma di trattamento integrativo per Natale 2024, come detassazione della tredicesima dei dipendenti con famiglia e figli e a basso reddito.

Il bonus (fino a 100 euro) sarebbe dovuto essere erogato con la tredicesima mensilità a beneficio dei lavoratori con redditi fino a 28mila euro con moglie e almeno un figlio a carico.

Ma per ora non vi sono certezze né sulla formulazione né sulla effettiva approvazione.

Non solo: pur se si troverà la quadra, il contributo sarà corrisposto per un solo anno a causa della carenza di risorse economiche disponibili.