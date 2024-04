Il nuovo calendario di Dichiarazione Redditi, IRPEF, IRES, IRAP e 770

I nuovi termini per Dichiarazione dei Redditi di Partite IVA, imprese, società e sostituti d'imposta: calendario scadenze per soggeti IRPEF, IRES e IRAP.

Le nuove scadenze dei Modelli Redditi (PF, SP, SC ENC) per la Dichiarazione IRAP e per il 770 dei sostituti d’imposta, peviste dalla riforma fiscale, sono graduali, prevedendo un calendario diversificato per il 2024, nel 2025 e nel 2026.

Le nuove date sono ufficializzate dall’Agenzia delle Entrate, che coordina le disposizioni degli articoli 11 del Decreto Adempimenti (DL 1/2024) e dell’articolo 38 del Decreto sul Concordato Preventivo Biennale (Dlgs 13/2024).

Verso una data unica per la Dichiarazione dei Redditi

La riforma tende a uniformare tutti i termini di presentazione, uniformando Società e Partite IVA ai soggetti IRPEF: a tendere, la scadenza darà per tutti la medesima, fissata al 30 settembre, ma nel 2024 si riferisce ancora soltanto al Modello 730.

Dal prossimo anno, si andrà in modo progressivo verso il termine di fine settembre, con variazioni che riguardano anche l’inizio della stagione dichiarativa.

Modello Redditi PF e SP 2024 e 2025

Il Modello Redditi PF, (Persone Fisiche), fino al 2023 si presentava entro novembre mentre quest'anno andrà trasmesso online entro il 15 ottobre e dall'anno prossimo entro fine settembre. Nuovo termine anche per le Persone Fisiche che presentano alle Poste italiane il Modello Redditi PF cartaceo: entro il 1° luglio nel 2024 e dal 2025 scadenza anticipata al 30 giugno.

Dal prossimo anno cambierà anche la data a partire dalla quale si potrà presentare la dichiarazione: 15 aprile nel 2025, 1° aprile nel 2026.

Per il Modello Redditi SP (Società di Persone) le regole sono le stesse sopra esposte per le persone fisiche.

Modelli SC e ENC 2024 e 2025

Per le Società di Capitali (SC) e gli Enti non Commerciali (ENC), le dichiarazioni si presentano quest'anno entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la presentazione avviene entro il 15 ottobre 2024. Dall'anno prossimo, invece, la scadenza è all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, sarà il 30 settembre 2025.

Sempre dal 2025 cambiano anche le date di apertura della stagione dichiarativa, al stessa modulazione prevista per il Modello Redditi PF: 15 aprile nel 2025, 1° aprile nel 2026.

Dichiarazione IRAP 2024 e 2025

Le scadenze cambiano in modo analogo a quelle previste per i Modelli Redditi. Per società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, e per le realtà ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico imposte sui redditi (Tuir), il termine per quest'anno è il 15 ottobre 2024.

Per le altre società e le amministrazioni pubbliche, la scadenza è il 15esimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Modello 770/2024 e dal 2025

Per quest'anno i sostituti d'imposta continueranno a presentare il Modello 770 entro fine ottobre, ma nel 2025 il primo termine utile sarà il 15 aprile e nel 2026 il primo aprile.

Dal 2025 ci sarà anche il Modello 770 semplificato: i datori di lavoro fino a 15 dipendenti potranno comunicare le ritenute assieme ai versamenti mensili. A tendere, questa opzione sarà estesa anche ad altri sostituti d’imposta.

Tabella: calendario completo 2024 e dal 2025

Per approfondimenti, si consulti la Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.