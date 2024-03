Modello IRAP 2024: le novità su deduzioni e detassazioni

Nel Modello IRAP/2024 trovano posto le novità e le agevolazioni per il lavoro sportivo, le assunzioni di stagionali e per la soglia dei compensi.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo Modello IRAP/2024, con una serie di novità. In particolare, segnaliamo

la detassazione dei compensi per lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali)

dei compensi per lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) l’esenzione dalla base imponibile dei compensi per lavoro sportivo dilettantistico erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nel quadro IE (enti non commerciali).

Inoltre, la soglia dei compensi esenti dal calcolo del valore della produzione netta è stata portata a 85mila euro.

Ancora: sono cambiate le istruzioni di compilazione del modello IRAP per i lavori stagionali (rigo IS7 del quadro IS) per i quali è prevista la deduzione al 70% del costo del lavoro e quella dei contributi assicurativi per l’intero importo (rigo IS1 del quadro IS).