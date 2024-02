Milleproroghe: le novità su IRPEF, Sanità e Riscossione

Rush finale per la conversione del Milleproroghe, approvato il taglio dell'IRPEF agricola e le nuove scadenze della Rottamazione quater: tutte le novità.

Proseguono i lavori in commissione alla Camera per la conversione in legge del decreto Milleproroghe, dove sono stati approvati alcuni emendamenti rilevanti: dal taglio 2024 dell’IRPEF agricola allo scudo penale per i medici, dalle agevolazioni IVA per il Terzo Settore all’estensione della Rottamazione-quater e del Ravvedimento Speciale.

Vediamo tutto.

Taglio IRPEF agricola

Esenzione IRPEF per piccoli agricoltori 13 Febbraio 2024 Fra i capitoli più caldi c’è quello dell’IRPEF agricola. Dopo le proteste, è stato approvato un emendamento che ripristina l’esenzione per i redditi agrari e domenicali fino a 10mila euro e che la riduce del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila euro. L’agevolazione si applica per due anni, quindi fino alla fine del 2025.

Approvato anche lo slittamento al 30 giugno 2024 dell’obbligo di assicurazione dei trattori (che resta però nel caso in cui debbano essere impiegati anche su strade pubbliche).

Scudo penale per i medici

Per i medici viene prolungata al 31 dicembre 2024 la validità dello scudo che protegge la categoria dalla responsabilità penale, ad eccezione dei casi in cui ci sia colpa grave. Resta invece la possibilità per i pazienti di ricorrere in sede civile.

La categoria chiede una legge organica sulla responsabilità professionale dei medici, sulla quale sta lavorando una commissione presso il ministero della Giustizia.

Proroga Rottamazione quater

Tregua fiscale: riaprono ravvedimento speciale e Rottamazione 9 Febbraio 2024 Si riaprono i termini di pagamento per la Rottamazione quater, dando tempo fino al 15 marzo a coloro che erano fuoriusciti dalla definizione agevolata non avendo pagando le prime due rate.

La nuova scadenza vale anche per chi deve pagare la terza rata, che era in scadenza a fine febbraio.

Le altre misure approvate

Una proroga anche per gli enti del Terzo Settore, che restano esenti IVA fino alla fine dell’anno (e non più solo per il primo semestre). Fra e altre misure già approvate ricordiamo anche:

aumento fondi Bonus Psicologo 2024 ;

; finanziamento (10 miliardi) Fondo per la lotta ai disturbi alimentari;

sospensione a fine anno (non più per il primo semestre) delle sanzioni per mancato vaccino Covid obbligatorio;

slittamento al 2025 del regolamento sul lavoro nei centri trasfusionali non profit degli specializzandi, che di conseguenza possono continuare a svolgere questa funzione.

La legge di conversione del Milleproroghe, dopo l’approvazione in commissione alla Camera del testo emendato, dovrà essere votata in Aula a Montecitorio e successivamente tornare in Senato per approvazione definitiva entro i primi di marzo.