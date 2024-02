IRPEF abolita per i piccoli agricoltori: le nuove misure di Governo

Esenzione IRPEF, credito agevolato, sostegno alle filiere: ecco le misure di Governo per l'imprenditoria agricola italiana, dopo il vertice al Ministero.

Il Governo risponde alle proteste e alle richieste degli imprenditori agricoli con un pacchetto di misure fiscali e non solo volte a tutelare il settore e a sostenerlo economicamente.

Vediamole in dettaglio, a partire dalla nota stampa diramata dal Ministero dell’Agricoltura, al termine del vertice con i rappresentanti dell’associazione Riscatto Agricolo.

Esonero IRPEF per piccoli agricoltori

Nessuna esenzione IRPEF generalizzata ma soltanto per gli agricoltori con redditi più bassi, con esonero sui redditi agrari e domenicali entro i 10mila euro.

Contrasto alla concorrenza sleale

Contro le pratiche di concorrenza sleale nel campo agricolo e agroalimentare, a supporto del decreto legislativo apposito, il Governo:

rafforzerà i controlli dell’autorità di contrasto ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari),

potenzierà il ruolo dell’ISMEA nell’individuazione mensile del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere.

Più credito agevolato

Per il 2024, il Governo ha stanziato 80 milioni di euro per finanziamenti agevolati al settore agricolo. Inoltre ISMEA offrirà garanzie agli imprenditori agricoli che chiederanno prestiti in banca. Infine, per le emergenze in agricoltura, la Legge di Bilancio ha già stanziato 300 milioni per il prossimo triennio.

Il Governo avvierà tavoli con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi sostegni, ma sullo sfondo resta l’obiettivo di una riforma organica del sistema assicurativo, volta a ridurre i costi delle polizze.

Sostegni alla filiera

Come aiuto diretto alla filiera agroalimentare italiana, il Governo rafforzerà il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni per la destinazione dei 650 milioni destinati ad AGEA per i pacchi alimentari e la carta Dedicata a te.

Elaborato anche un piano straordinario di contenimento e gestione della fauna selvatica, volto a ridurre i danni per l’agricoltura derivanti dalla proliferazione degli ungulati.

Semplificazioni per la manodopera

Istituito un Tavolo di coordinamento per il lavoro in agricoltura su costi del lavoro, reperimento della manodopera, gestione dei flussi, formazione e semplificazione.