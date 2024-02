Redditometro: ok accertamento fiscale presuntivo

La notifica della cartella esattoriale via PEC non necessita di allegato originario e firma digitale ma basta allegarne una copia informato PDF.

Cassazione: nell’accertamento fiscale, la prova di coerenza per i costi deducibili e le spese detraibili resta a carico del contribuente, già in fattura.

Dimissioni: indennità ferie non godute senza prescrizione

Con le dimissioni non va in prescrizione il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e riposi non goduti: nuova sentenza di Cassazione.