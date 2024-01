Tasse a rate e IVA: tutte le novità fiscali 2024

Tasse mensili a rate senza opzione in dichiarazione, l'ultimo versato il 16 dicembre, liquidazioni periodiche IVA più semplici: novità fiscali 2024.

Il contribuente non deve più indicare in dichiarazione dei redditi l’intenzione di pagare le tasse a rate, mentre la scadenza ultima in caso di rateazione slitta al 16 dicembre: sono alcune delle novità contenute nel Dlgs 1/2024 sulle semplificazioni tributarie, attuativo di una nutrita serie di novità nell’ambito della legge delega di Riforma fiscale.

Il contribuente chiamato a saldare un significativo importo è ora agevolato con una procedura più snella e con tempistiche di versamento più favorevoli, con una serie di novità che riguardano anche le liquidazioni IVA (LiPE).

Rateazione IRPEF: cosa cambia dal 2024

Il provvedimento interviene sull’articolo 20 del dlgs 241/1997.

Opzione di pagamento

IRPEF: scadenza 16 gennaio con rateizzazione 11 Gennaio 2024 Resta la possibilità di scelta fra il pagamento delle imposte con saldo e acconto e il versamento rateale ma, in questo secondo caso, il contribuente non deve più indicare la scelta in dichiarazione dei redditi. Può quindi procedere attraverso quello che tecnicamente si chiama comportamento concludente.

Non è chiaro se questo comporterà o meno una modifica dei modelli dichiarativi, che non conterranno più l’opzione, o se invece il contribuente possa procedere alla rateazione anche dopo non averlo esplicitamente indicato.

Tempistiche di versamento

Scadenzario fiscale 2024: tutte le date in calendario 22 Dicembre 2023 Dal 2024, le tasse versate a rate si pagano il 16 di ogni mese. Questo vale non solo per i titolari di partita IVA (come avviene già ora) ma per tutti i contribuenti. La seconda novità riguarda le tempistiche, con l’ultima rata che non scade più a fine novembre ma il 16 dicembre.

Quindi, con le nuove disposizioni, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi decorrenti dal mese di scadenza.

In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

LiPE IVA e ritenute accorpate

Dichiarazione IVA 2024: guida completa alle regole 16 Gennaio 2024 Sulle liquidazioni periodiche IVA le novità sono contenute nell’articolo 9 del dlgs, che aumenta a 100 euro (dagli attuali 25,82 euro) il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. La stessa regole viene prevista per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

In entrambi i casi, però, viene introdotto il termine per il versamento il 16 dicembre.

In pratica, se l’imposta dovuta è inferiore a 100 euro si può versare accorpandola a quella del periodo successivo ma comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Rappresenta un’eccezione solo il versamento delle ritenute di dicembre, il cui termine è il 16 gennaio successivo.

La norma si applica a partire dalle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

Infine, in un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono slittano al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (dalle attuali scadenze del 30 giugno e 20 dicembre).