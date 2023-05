IRAP 2023, novità su esonero, dichiarazione e imposta

IRAP 2023, le novità per l'imposta sulle attività produttive: i soggetti esclusi dal versamento ed esonerati dalla presentazione del Modello dichiarativo.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui soggetti esclusi dagli obblighi IRAP 2023, rispondendo ad un quesito specifico posto da un contribuente in merito alle novità dell’imposta sulle attività produttive.

Vediamo tutti i dettagli.

Novità IRAP sulle esclusioni d’imposta

Dal 2023, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dal versamento IRAP le ditte individuali e i liberi professionisti. Di conseguenza, questi soggetti non devono presentare la Dichiarazione IRAP in scadenza il 30 novembre.

Lo ha stabilito la Manovra 2022 (articolo 1 commi 8 e 9 della legge 234/2021), che nello specifico ha sancito l’esonero dall’imposta per i seguenti soggetti passivi:

persone fisiche esercenti attività commerciali (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’ articolo 3 del dlgs 446/1997.

del dlgs 446/1997. gli esercenti attività di lavoro autonomo.

Tali esclusioni si vanno a sommare a quelle già previste per i contribuenti forfettari o in regime di vantaggio.

Restano obbligati alla presentazione del modello IRAP soltanto le società e gli enti commerciali, anche se in vista c’è una possibile abolizione totale nell’ambito della Riforma Fiscale.

Le novità sulle esclusioni per ’anno di imposta 2022 si concretizzano nella dichiarazione per il 2023.

Novità del Modello IRAP 2023

Per la stagione dicharativa 2023 , dunque, gli adempimenti IRAP incamerano tali novità fiscali, in base alle quali la tassa non è più dovuta da liberi professionisti e commercianti persone fisiche a partire dall’anno d’imposta 2022: nel Modello IRAP 2023 è stato infatti eliminato il quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche.

Analogamente, è stata eliminata la sezione “Persone fisiche” dal quadro relativo ai “Dati del contribuente” nel frontespizio.

=> Modello IRAP 2023 e Istruzioni

Un’ultima novità di quest’anno è la modalità di indicazione dei costi del personale deducibili: adesso, la deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato si indica cumulativamente (nel nuovo rigo IS7), ragion per cui nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6.