Superbonus: disagi per le micro e piccole imprese

Cessione bonus edilizi, disagi per operatori e aziende con i vincoli da Poste Italiane all'acquisto dei crediti, si spera adesso nella proroga villette.

Sono numerose le segnalazioni delle micro e piccole imprese raccolte da CNA Lombardia relativamente alla gestione delle pratiche di Superbonus da parte di Poste Italiane, in merito alla cessione dei crediti fiscali.

Cessione crediti, la nuova piattaforma Poste 8 Marzo 2022 A causare disagi è la decisione della piattaforma di compravendita bonus edilizi di ridurre il plafond dei crediti cedibili da 500mila euro a 150mila euro. Una scelta che ha determinato disagi gestionali e danni economici indiretti per molti operatori del settore, tanto da spingere verso il ricorso a vie legali per ottenere risarcimenti.

Da parte di CNA Lombardia, tuttavia, arriva anche il parere positivo verso l’apertura del Governo alla possibile proroga del termine del 30 giugno 2022 per gli interventi sulle unità unifamiliari.

Superbonus 110% villette verso la proroga 30 Marzo 2022 Il 30 giugno è attualmente la scadenza prevista per il raggiungimento del 30% dei lavori, un requisito fondamentale per poter fruire del termine fissato al 31 dicembre per il completamento dell’intervento. Le Organizzazioni dell’artigianato avevano chiesto di andare in questa direzione, ha commentato il Presidente Giovanni Bozzini.

Dopo i travagli e i “singhiozzi” normativi degli ultimi mesi, è tempo di trasmettere un messaggio di stabilità e programmabilità degli interventi, nella logica di massimizzare gli investimenti e di non scoraggiare la domanda.