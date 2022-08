Cessione Superbonus e crediti edilizi: la nuova offerta di Poste Italiane

Poste Italiane acquista fino a 150mila euro di crediti edilizi per prime cessioni da chi ha effettuato i lavori nel 2022, resta escluso lo sconto fattura.

La cessione a Poste Italiane del Superbonus o di altri crediti d’imposta per lavori edilizi agevolati è disponibile per privati, imprese e liberi professionisti che hanno sostenuto la spesa, configurando quindi le operazioni come prime cessioni. La piattaforma di Poste è infatti ripartita con procedure e regole aggiornate, dopo le ennesime novità legislative in materia, ma mantenendo l’impianto previsto fin dallo scorso marzo.

Vediamo con precisione quali sono le offerte e le tempistiche previste per la cessione dei crediti edilizi a Poste Italiane.

Cessione crediti a Poste: come funziona

Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta solo in base alla propria disponibilità sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, soltanto dai cedenti originari e soltanto per quote annuali fruibili dal 2023 in relazione a crediti per spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. L’importo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) è pari a 150mila euro.

Solo prime cessioni fruibili dal 2023

L’acquisto bonus da parte di Poste riguarda solo i primi beneficiari del credito d’imposta (ossia i contribuenti che hanno effettuato i lavori). In pratica, Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri. Si tratta di un punto importante: significa che solo chi ha effettuato i lavori e li ha pagati direttamente (nel 2022 con fruizione dal 2023), può cedere il credito a Poste Italiane, e solo seguendo al specifica procedura che prevede la registrazione del credito sulla piattaforma del Fisco.

Sconto in fattura: cessione esclusa

Poste Italiane non acquista alcun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura. Significa che le prime cessioni sono ammesse solo direttamente dal contribuente che ha effettuato i lavori e quindi sono escluse le operazioni con scoto in fattura. Pertanto, se un condominio vuole rivolgersi a Poste, deve farlo in via diretta, dopo aver pagato i lavori, senza poter sfruttate lo sconto in fattura della ditta che esegue i lavori. Né tantomeno la stessa ditta può rivolgersi a Poste, poiché non si tratterebbe di una prima cessione.

Se quindi il contribuente ha effettuato i lavori, ma non li ha direttamente pagati, scegliendo invece di farsi fare uno sconto in fattura pari al credito maturato, il fornitore che ha acquistato il credito non potrà cederlo a Poste Italiane. E’ utile precisare che si tratta di una scelta di Poste: la legge continua a prevedere la possibilità di cedere il credito d’imposta anche dopo lo sconto in fattura. Di fatto, secondo la legge, lo sconto in fattura non rientra nel novero delle 4 cessioni ammesse. Ma Poste prevede ugualmente la sola accettazione di crediti spettanti in prima battuta al soggetto che ha effettuato i lavori.

=> Cessione credito: confronta altri operatori

Cessione a Poste Italiane, chi può fare domanda

Possono effettuare queste operazioni esclusivamente i titolari di un conto corrente BancoPosta. All’interno di questo paletto, la cessione del credito ì aperta a tutte le tipologie di contribuenti: privati, imprese, professionisti. Come detto, Psste Italiana effettua solo prime cessioni, e solo dal contribuente che ha effettuato i lavori. Al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

L’operazione si può effettuare online, con le credenziali SPID, dopo la richiesta inserita sull’apposito portale dedicato alla cessione dei crediti, le comunicazioni avvengono esclusivamente via posta elettronica. Quindi, nel momento in cui presenta domanda, il cliente deve indicare una casella email, che successivamente «deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane comunicherà ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, con indicazione della tempistica tassativa per il relativo riscontro».

Infine, sono accettate le domande solo in relazione a cessioni in cui il cedente si sia avvalso di un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate (per la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate Entrate) e di un asseveratore.

Tempistiche

L’istruttoria sulle domande può durare fino a due mesi e mezzo, che si sommano ai tempi necessari all’Agenzia delle entrate per i controlli preventivi.

Crediti d’imposta cedibili

La cessione del credito si può utilizzare per il Superbonus e per tutti i seguenti lavori edilizi:

Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici): agevolazione al 65%, in alcuni casi al 50%, i tetti di spesa dipendono dai singoli lavori che vengono effettuati, la normativa di riferimento è l’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali.

ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici): agevolazione al 65%, in alcuni casi al 50%, i tetti di spesa dipendono dai singoli lavori che vengono effettuati, la normativa di riferimento è l’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali. Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali.

ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali. Ristrutturazione edilizia (recupero patrimonio edilizio): agevolazione al 50% su un tetto di spesa pari a 96mila euro, ai sensi dell‘articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali.

(recupero patrimonio edilizio): agevolazione al 50% su un tetto di spesa pari a 96mila euro, ai sensi dell‘articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali. Recupero o restauro facciate: agevolazione al 60%, senza tetti di spesa, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali.

Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali.

Attenzione: la cessione deve riferirsi alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. Bisogna cedere l’importo complessivo del credito d’imposta o le quote residue non ancora utilizzate in detrazione, senza poter dunque effettuare cessioni parziali.

Il corrispettivo della cessione del credito

Il corrispettivo della cessione cambia a seconda degli intervemto. Queste le proposte di Poste per le diverse tipologie di lavori edilizi:

99 euro per ogni 110 euro di credito per interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

per ogni 110 euro di credito per interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90% del valore nominale del credito d’imposta maturato). 87 euro per ogni 100 euro di credito per interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 87% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

per ogni 100 euro di credito per interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 87% del valore nominale del credito d’imposta maturato). 70 euro per ogni 100 euro di credito acquistato per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Esempio con costo dei lavori di 50mila euro, in base all’intervento edilizio:

credito d’imposta 110% (Superbonus) con recupero in 4 anni: il controvalore riconosciuto sarà pari a 49.500 euro.

Credito d’imposta al 50% con recupero in 5 anni (25.000 euro), il controvalore riconosciuto sarà pari a 21.750 euro.

Credito d’imposta al 50% con recupero in 10 anni (25.000 euro), il controvalore riconosciuto sarà pari a 17.500 euro.

Documentazione da allegare

La documentazione viene richiesta nell’ambito della procedura. Nel dettaglio, bisogna allegare copia dei seguenti documenti.

Asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane;

dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane; Comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima;

di cessione del credito d’imposta trasmesso dall’Intermediario Fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima; Dichiarazione Intermediario Fiscale , esclusivamente nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico all’interno dell’area dedicata, nella quale l’ Intermediario Fiscale attesta che il “modulo di comunicazione” è conforme a quello da lui trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La predetta dichiarazione è strutturata in due sezioni: una prima sezione, da compilare obbligatoriamente in ogni caso, e una seconda sezione, da compilare in assenza dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sul “modulo di comunicazione”.

, esclusivamente nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico all’interno dell’area dedicata, nella quale l’ attesta che il “modulo di comunicazione” è conforme a quello da lui trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La predetta dichiarazione è strutturata in due sezioni: una prima sezione, da compilare obbligatoriamente in ogni caso, e una seconda sezione, da compilare in assenza dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sul “modulo di comunicazione”. Bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; Diritto di proprietà o di godimento sull’immobile: visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento;

sull’immobile: visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento; Capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (per le persone fisiche cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata).

Poste effettua anche verifiche antiriciclaggio o in tema di segnalazioni alla centrale allarmi interbancaria.