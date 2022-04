Fisco: proroga pagamenti e avvisi bonari al 19 aprile

Proroga per tutti gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo, anche sui pagamenti degli avvisi bonari, che di fatto slittano a dopo Pasqua: le date.

Oltre alle proroghe che riguardano comunicazioni e versamenti in scadenza il 30 e 31 marzo, ci sono dieci giorni aggiuntivi anche per gli avvisi bonari su irregolarità emerse in sede di controllo sulle dichiarazioni dei redditi, che possono essere saldati fino all’11 aprile e che, in considerazione delle ulteriori deroghe di legge, slittano al 19 aprile. La proroga vale anche per le eventuali rate che scadevano nei due giorni di guasto informatico.

Elenco scadenze fiscali prorogate all'11 aprile 4 Aprile 2022 E’ una delle conseguenze del blackout informatico al portale dell’Agenzia delle Entrate, che ha bloccato tutto negli ultimi due giorni di marzo. In questi casi, si applica la legge 498/1961, in base alla quale il contribuente ha ulteriori dieci giorni di tempo per effettuare gli adempimenti. Questi pagamenti potranno essere effettuati fino a dopo Pasqua, perché si applicano anche sette giorni di “lieve inadempimento” e il rinvio al primo giorno lavorativo utile nel caso di festività. Questo perché, aggiungendo alla proroga di dieci giorni conseguente al blackout informatico i sette giorni da lieve inadempimento, si arriverebbe al 18 aprile, che tuttavia è il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), ossia un giorno festivo, per cui la scadenza ultima slitta a martedì 19 aprile.

Gli avvisi bonari originariamente in scadenza a fine marzo sono quelli arrivati al contribuente tra il 28 febbraio e il 1° marzo. La scadenza per pagare è ordinariamente pari a 30 giorni dalla data di ricevimento, per cui sarebbe caduta il 30 o il 31 marzo, i giorni in cui il sistema informatico del Fisco è andato in tilt.

Tra le scadenze fiscali rinviate all’11 aprile ci sono la Dichiarazione IVA mensile in regime IOSS (Import One Stop Shop) e il relativo versamento, il Modello INTRA-12 mensile e versamento d’imposta in relazione agli acquisti dichiarati, il Modello Redditi SC: dichiarazione dei redditi in modalità telematica per società di capitali ed enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 30 aprile 2021.

Infine, per quanto riguarda la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, tutte quelle che vengono inviate entro il 5 aprile vengono caricate sulla piattaforma cessione dei credito entro il 10 aprile, consentendo quindi l’utilizzo dei relativi crediti d’imposta.