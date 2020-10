Contributi INPS sospesi: prime due rate entro ottobre

Ripresa dei versamenti contributivi dopo la sospensione Covid-19: chiarimenti INPS su scadenze e domande di rateizzazione.

Contributi sospesi a rate, domanda entro ottobre 13 Ottobre 2020 Per la ripresa dei versamenti relativi ai contributi sospesi per l’emergenza Covid-19, è possibile optare per una delle due diverse modalità previste:

il 50% in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre 2020;

il rimanente 50% tramite rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate, con versamento della prima entro il 16 gennaio 2021.

La domanda di adesione alla rateizzazione può essere trasmessa fino al 30 ottobre 2020, tramite l’apposito servizio online INPS, denominato “Covid-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesi”.

Con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882 si precisa che entro ottobre devono essere versate le prime due rate ed entro dicembre il primo 50% dell’importo dovrà essere interamente corrisposto, in quanto condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 versamenti mensili di pari importo.

Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.