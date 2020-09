Bonus Sanificazione ridotto al 9%: il codice tributo per usare il credito

Codice tributo per il credito d'imposta su sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (articolo 125 del DL 34/2020): regole di compilazione.

Bonus Sanificazione: spetta il 15% della spesa richiesta 14 Settembre 2020 Dopo la doccia fredda per i beneficiari del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI), che dal 60% teorico è sceso ad appena il 9% della spesa sostenuta, arriva dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus.

Beneficiari ed eventuali cessionari del credito possono utilizzare il bonus tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente riversi l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica “2020”.