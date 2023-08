Riduzione premi INAIL per interventi di prevenzione: nuovo modello OT23, istruzioni di compilazione e scadenza per le domande 2023.

Per ottenere la riduzione dei premi INAIL è necessario presentare il modello OT23 online ai fini dello sconto sulla tariffa legato alla prevenzione (interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Il modello va presentato entro il 29 febbraio 2024 in sede di autoliquidazione 2023/2024.

Lo sconto concesso varia tra il 5 e il 28%, mentre nei primi due anni di attività la riduzione è fissa all’8%. Vediamo come ottenerlo.

Riduzione premi INAIL: come funziona

Nel Modello OT23 vanno riportati gli interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia effettuati per raggiungere il punteggio minimo che danno diritto alla riduzione dei premi INAIL.

Ogni intervento ha un punteggio: per avere accesso alla riduzione viene richiesto il raggiungimento di almeno 100 punti.

Interventi che danno diritto allo sconto INAIL

Gli interventi sono suddivisi in sezioni. Per il 2023 ci sono diverse novità apportate.

Le novità 2023

Riformulata la descrizione e la documentazione per gli interventi A-3-2 , A-3.4 e A-3.5 .

, e . Ampliato l’intervento A-3.6 .

. Riformulato l’elenco dei documenti per l’intervento A-5.1 .

. Ridotta la documentazione per l’intervento B-10 .

. Esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’intervento C-1.2 .

. Eliminato l’intervento C-2.1 sul controllo dei DPI.

sul controllo dei DPI. Aggiornato l’intervento C-2.2 .

. Esplicitata la tempistica relativa al punto D-3 .

. Integrato l’intervento E-3 .

. Ampliato l’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 .

. Riformulato e aggiornato l’intervento E-5 .

. Eliminati gli interventi E-9 e E-14 .

e . Inserite precisazioni nell’intervento E-17 .

. Nuovi documenti per l’intervento F-2 .

. Ampliato l’intervento F-7.

Compilazione del modello OT23

Il modello OT23 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL ed entro febbraio da parte delle imprese che intendano ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa.

Come sempre, al modulo deve essere allegata anche la documentazione che attesti gli interventi effettuati. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT) ma gli interventi di miglioramento devono essere stati realizzati nell’anno precedente a quello della presentazione.