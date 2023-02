Registrazione preliminare di vendita: obbligo e tasse

Preliminare di compravendita, obbligo di registrazione e importo delle imposte dovute: come sono tassati caparre e acconti, anche assoggettati ad IVA.

La registrazione del contratto di compravendita prevede il versamento di somme a titolo di acconto e/o caparra, assoggettati o meno ad IVA. Non sono applicabili in questa fase le agevolazioni prima casa per i giovani fino a 36 anni con ISEE fino a 40mila euro, che invece scattano soltanto al momento del rogito e quindi non possono essere usate già dal preliminare di vendita. Ma si può ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso.

Quello del preliminare che riguarda l’acquisto della prima casa è infatti un caso a parte, che tuttavia non esime dalla tassazione sull’obbligo di registrazione de pur se i futuri proprietari godranno delle agevolazioni fiscali: per le imposte versate in misura piena al momento del compromesso, si potrà comunque chiedere il rimborso entro tre anni.

Registrazione contratto preliminare di vendita

Il contratto preliminare è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. In questa fase le parti hanno facoltà di inserire anche clausole accessorie a tutela dei rispettivi interessi, come la corresponsione di somme di denaro a titolo di caparra e/o di acconti.

L’articolo 5 del Dpr n. 131/1986 (TUR) prevede che siano soggetti a obbligo di registrazione in termine fisso gli atti indicati nella Tariffa, Parte I del TUR e ricorda che ai sensi dell’articolo 10 della Tariffa, Parte I, i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

Tassa, caparre e acconti

Nel caso in cui, in fase di preliminare di compravendita, vengano versate somme:

a titolo di caparra confirmatoria , a queste si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50% ;

, a queste si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura dello ; a titolo di acconto sul prezzo, relative ad operazioni non soggette ad IVA, si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3%.

Diversa la tassazione in caso di contratto preliminare di compravendita che preveda la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad IVA. Richiamando due documenti di prassi (risoluzione n. 197/2007 e circolare n. 18/2013), le Entrate specificano che:

agli acconti si applica l’ imposta di registro nella misura fissa , secondo il principio di alternanza IVA/registro sancito dall’articolo 40 del TUIR;

si applica l’ , secondo il principio di alternanza IVA/registro sancito dall’articolo 40 del TUIR; alla caparra, normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro, in quanto esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, la tassazione segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo.

Nel preliminare di compravendita di un fabbricato, ad esempio, se è prevista la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettate ad IVA, dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare e una seconda imposta fissa per il pagamento di uno o più acconti.

Alla registrazione di tale tipologia di contratto preliminare deve essere applicata la tassazione di 200 euro per il contratto preliminare, più 200 euro per gli acconti-prezzo.