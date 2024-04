Successioni, donazioni e trust: cambia la tassazione

Novità per la tassazione di successioni, donazioni e trust: pacchetto semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 aprile.

In arrivo la dichiarazione di successione precompilata: lo prevede lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 aprile e recante Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Si tratta di una delle principali novità del pacchetto di semplificazioni messo a punto dal Governo, nel più vasto quadro delle operazioni di successione ma anche di donazione e trust.

Vediamo le novità in arrivo per atti a partire dal 1° gennaio 2025.

Successione precompilata

Per le successioni di soggetti residenti in Italia la dichiarazione sarà presentata con nuove modalità telematiche stabilite a breve dall'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti non residenti, invece, potrà essere spedita compilando l’apposito modello e trasmettendolo per raccomandata o altro mezzo equivalente (ad esempio via PEC) dal quale risulti con certezza la data di invio.

Ridotta anche la documentazione da allegare alla dichiarazione, per esempio per quanto riguarda gli estratti catastali degli immobili.

Tasse in autoliquidazione

Per le tasse sulla successione non cambiano gli importi ma si introduce il principio di autoliquidazione. Il pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione (che a sua volta dovrà essere resa entro 12 mesi dall’apertura della successione), calcolata in autoliquidazione, si considera definitivo e senza imposta suppletiva.

Soltanto in caso di accertamento o rettifica fiscale potrebbe scattare un’imposta complementare.

Di contro, l’imposta pagata in sede di dichiarazione di successione sarà considerata definitiva e senza rimborso anche in caso di mancato trasferimento.

L’autoliquidazione è prevista anche per l’imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso di aziende, atti di divisione, rendite vitalizie, atti di trasferimento di diritti edificatori e tassazione dei contratti preliminari. Restano invece esclusi gli atti giudiziari e quelli con prenotazione del debito.

Tributo unico per i trasferimenti

In arrivo anche il tributo unico per imposta di bollo, ipotecaria e catastale, nonché per tributi speciali catastali e tasse ipotecarie: saranno tutte sostituite da un tributo in misura (eventualmente) fissa, con una forfettizzazione del tributo reso possibile dalla revisione delle voci in elenco.

La novità dovrebbe riguardare gli atti soggetti ad imposta di registro ed a quella sulle successioni e donazioni, così come quelle per i successivi adempimenti che riguardano le registrazioni in catasto e nei registri immobiliari.

Il pagamento potrà avvenire anche tramite mezzi elettronici. L’imposta di bollo si potrà pagare con il modello F24.

Nuove agevolazioni sui trust

Donazione azienda familiare: occhio alle tasse 20 Marzo 2024 Per semplificare i passaggi generazionali si prevede che i trasferimenti (anche tramite patto di famiglia) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non siano più soggetti all’imposta se i beneficiari dei trust mantengono il controllo (anche a integrazione di una quota che è pari o superiore al 51%) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Un’agevolazione finora prevista per l’imposta di successione, ora estesa al caso dei trust, ma con un chiarimento: per il trust è residente in Italia l’imposta è dovuta per i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari, altrimenti sarà dovuta solo su quelli passati al beneficiario che sono presenti nel territorio dello Stato. Le quote sociali, invece, non rientrano in tale disciplina.

In merito alla tassazione, è prevista anche la possibilità per il disponente, o nei trust testamentari per il trustee, di versare il tributo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.

In arrivo, in particolare, ci sarebbero meccanismi premiali per il versamento anticipato delle imposte sui beni destinati alla successione, calcolate in base del valore dei beni e al rapporto tra disponente o trustee e beneficiario.

Se i beneficiari non sono individuati, si applica l’aliquota più elevata senza franchigie.

Donazioni: detrazioni e controlli

Per i casi di donazione, vien prevista la detrazione delle imposte pagate all’estero sull’operazione e in relazione ai beni esistenti, “fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi”.

Per le donazioni liberali indirette l’accertamento potrà essere effettuato solo se emergono da dichiarazioni rese nell’ambito di un accertamento sui tributi ed il questo caso si prevede una tassazione con aliquota fino all’8%, con esenzione per le liberalità d’uso.