Live streaming: aziende al centro e clienti proattivi

Live streaming per dare visibilità all’azienda e rendere il cliente proattivo: terzo appuntamento con i Talks di PMI.it e East Media.

Nel corso degli ultimi anni il live streaming ha preso piede e si è imposto come elemento chiave all’interno delle strategie di marketing di numerose aziende. Può infatti essere utilizzato con successo anche da aziende di dimensioni contenute grazie a piattaforme già strutturate che rendono questo format di facile approccio, anche per le piccole e medie aziende.

I vantaggi del live streaming

Il successo delle dirette streaming è dovuto a diversi fattori. Prima di tutto, ben si adattano alla preferenza di contenuti video, riscontrata a livello globale in tema di comunicazione e marketing. Gli utenti tendono a preferire un contenuto con poco testo, ingaggiante e interattivo, che li porti in un “viaggio” virtuale dove non devono far altro che comportarsi come semplici spettatori, osservando e occasionalmente commentando.

I vantaggi del live streaming non si fermano qui. Poiché la fruizione di questo contenuti non è differita ma in real time, c’è un altissimo tasso di interazione con la propria audience. Questo permette di stabilire un rapporto di fiducia tra il protagonista della diretta (un rappresentante dell’azienda o una persona di riferimento ad essa associata) e gli utenti.

Il live streaming su Alibaba.com

Ecco perché il live streaming è diventato uno dei cavalli di battaglia di Alibaba.com per potenziare le attività di promozione delle aziende che vi operano: gli iscritti alla piattaforma B2B, infatti, oltre a poter costruire una sorta di “minisito” online che racconta i valori dell’azienda e ne mette in mostra il catalogo prodotti, hanno la possibilità di raccontare in diretta la propria mission davanti a un’ampia platea di buyer e di presentare specifici pezzi o collezioni durante questi momenti di streaming on platform. Un fattore, questo, che differenzia Alibaba.com da tutti gli altri canali digitali che si occupano di internazionalizzazione per il mondo B2B.

Non solo big brand: opportunità per PMI

In contesti come Alibaba.com, pensato espressamente per le PMI, il live streaming è accessibile a ogni azienda. Naturalmente esistono criteri di selezione per determinare quali saranno i protagonisti di ogni sessione, ma l’opportunità rimane aperta a tutti e, con il giusto appoggio da parte dei partner che seguono il percorso dell’azienda in piattaforma, anche gli aspetti tecnici sono facilmente gestibili.

Il talk di PMI.it e East Media

Giovedì 2 dicembre 2021 tratteremo questo argomento nel terzo appuntamento dei Talks organizzati da PMI.it in collaborazione con East Media (società del gruppo Triboo certificata come Official Business Partner di Alibaba.com). Obiettivo degli incontri è quello di approfondire e raccontare – anche tramite l’esperienza delle aziende in piattaforma – quali possono essere i vantaggi di questo approccio all’export digitale B2B.

ISCRIVITI ORA

Quando: venerdì 2 dicembre 2021 ore 12.00-12.30 .

. Come: il talk si svolgerà su Zoom . Per assistere è necessario iscriversi all’evento.

. Per assistere è necessario all’evento. Chi: Intervengono Michela Catalano, Account Manager di East Media, e Pasquale Lamuraglia, Export Manager di Giamma Divani. Modera Alessandra Gualtieri, responsabile editoriale di PMI.it.

ISCRIVITI ORA