Power2Innovate per l’innovazione al Sud

La nuova Call promossa da Total E&P per selezionare e promuovere idee imprenditoriali innovative nel Mezzogiorno.

Total E&P, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, promuove la call Power2Innovate rivolta a startup e aspiranti imprenditori del Mezzogiorno, in possesso di idee innovative e ad alto potenziale mirate a favorire lo sviluppo di soluzioni sostenibili in Basilicata.

I progetti devono rientrare nelle aree in linea con le competenze strategiche della Regione: Industria High Tech, AgriFood, Cultura e Turismo. Possono partecipare startup e aspiranti imprenditori residenti o con sede legale e/o operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La call si basa su varie tappe, volte a selezionare le migliori 6 idee che prenderanno parte a un percorso di accelerazione imprenditoriale semestrale volto al perfezionamento del modello di business progettato e sviluppato dell’Innovation & Technology Hub di The European House – Ambrosetti.

Sarà anche possibile partecipare a una Pitch Presentation in occasione del Forum finale del Think Tank Basilicata 2020 (4 dicembre 2020 a Matera).

I tre progetti migliori potranno poi usufruire di un ufficio per un anno presso una Sede di Total nell’area della Concessione Gorgoglione in Basilicata, accedendo alle infrastrutture tecnologiche abilitanti all’interno dell’ufficio, ricevendo mentoring e supporto da parte dei manager di Total per lo sviluppo dei progetti e partecipare alle gare lanciate da Total E&P Italia.

Per partecipare alla call e presentare le proprie idee innovative è possibile inviare la documentazione online entro il 15 ottobre 2020.