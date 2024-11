Bonus investimenti Sud: incentivi Agricoltura in scadenza

Fino al 18 novembre le imprese dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura del Sud possono chiedere il bonus per investimenti in beni strumentali.

Le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel 2023 per le loro strutture produttive nel Mezzogiorno hanno tempo fino al 18 novembre per accedere al Bonus investimenti Mezzogiorno.

E’ possibile presentare domanda per il credito d’imposta tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo una procedura interamente telematica.

Agricoltura e Pesca al Sud: bonus investimenti al via

Il credito d’imposta può essere richiesto esclusivamente in formato digitale, attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23” fornito dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese interessate possono procedere autonomamente o affidarsi a un intermediario abilitato per compilare e inviare il modello di comunicazione. E’ contenuto nel provvedimento del 15 ottobre, assieme alle elative istruzioni.

L’applicativo permette di inoltrare la richiesta indicando tutti i dettagli necessari, tra cui:

i dati identificativi dell’impresa beneficiaria;

le informazioni dettagliate sul progetto di investimento realizzato nel 2023.

Tax credit Sud: le scadenze da rispettare

Il termine di invio delle domande è fissato per il 18 novembre 2024.

Entro cinque giorni dalla presentazione, le imprese riceveranno una ricevuta di presa in carico o di scarto. In caso di scarto, la ricevuta conterrà anche le relative motivazioni.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata respinta dal sistema telematico nei quattro giorni precedenti il termine di scadenza del 18 novembre, è consentito un secondo invio entro i successivi cinque giorni solari.

Per garantire maggiore flessibilità, fino alla scadenza del 18 novembre, le imprese hanno la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva o di rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente istanza.

L’opzione consente alle aziende di correggere eventuali errori o ripensare la loro strategia finanziaria in base alle esigenze specifiche.

Requisiti e beneficiari del credito d’imposta

Il bonus investimenti Mezzogiorno è una misura rivolta esclusivamente alle imprese delle regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo), che puntano a incentivare lo sviluppo economico del Sud Italia.

Con l’intento di promuovere l’innovazione e l’adozione di tecnologie avanzate nel settore primario, il bonus si concentra sui beni strumentali, elementi fondamentali per incrementare la produttività e la competitività delle aziende che operano nel Mezzogiorno.