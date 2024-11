Aste BOT e BTP di fine novembre e dicembre: il calendario completo

Il calendario delle aste per i Titoli di Stato in programma a fine novembre e nel mese di dicembre, relative a BOT e BTP Short.

Il prossimo mese sarà caratterizzato da una serie di aste di Titoli di Stato, tra quelle annunciate già all’inizio dell’anno dal Dipartimento del Tesoro e gli ultimi annunci del MEF. In base al calendario, a dicembre si terranno complessivamente quattro emissioni, dedicate al collocamento di BOT e BTP, programmate nelle seguenti date:

11 dicembre : asta BOT;

: asta BOT; 12 dicembre : asta medio-lungo;

: asta medio-lungo; 30 dicembre : asta BOT e BTP Short;

: asta BOT e BTP Short; 31 dicembre: asta medio-lungo.

Per quanto riguarda i BOT, le aste sono programmate una volta al mese per BOT semestrali e annuali, mentre la frequenza è variabile in base alle esigenze di gestione della liquidità per BOT trimestrali e flessibili.

Altre caratteristiche sono la scadenza a 3, 6, 12 mesi o qualsiasi altra durata compresa entro l’anno (BOT flessibili), la remunerazione basata sulla differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso e, infine, la modalità di rimborso alla pari in unica soluzione a scadenza.

La periodicità dei collocamenti relativi ai BTP, invece, è di due volte al mese via asta a seconda delle scadenze (da 18 mesi a 36 mesi per i BTP Short). La remunerazione si basa su cedole fisse semestrali posticipate ed eventuale differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha intanto confermato l’emissione di ulteriori titoli a medio e lungo termine, in asta il 28 novembre 2024, pubblicando il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione: