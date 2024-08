Asta BOT 28 agosto: in collocamento titoli di Stato semestrali e annuali

Dal MEF l'annuncio di due BOT collocati in asta il 28 agosto 2024: ecco le caratteristiche dei titoli per gli investitori interessati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che mercoledì 28 agosto 2024 si terrà l’asta di due Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) con caratteristiche che potrebbero risultare interessanti per gli investitori in cerca di opportunità a breve termine.

Si tratta anche di un’occasione per diversificare il portafoglio con titoli di Stato a breve scadenza, che offrono rendimenti determinati in sede di asta.

BOT annuali in asta il 28 agosto 2024



Si tratta di titoli con vita residua di 6 mesi. Ecco le caratteristiche:



Tranche terza (riapertura)

terza (riapertura) Data di emissione 14 marzo 2024

14 marzo 2024 Data di scadenza 14 marzo 2025

14 marzo 2025 Importo offerto 2 miliardi di euro

2 miliardi di euro Durata 196 giorni

196 giorni Codice ISIN IT0005586349

IT0005586349 Data di regolamento 30 agosto 2024

BOT semestrali in asta il 28 agosto 2024



Si tratta in questo caso di titoli con vita residua di 5 mesi. Ecco le caratteristiche:

Tranche terza (riapertura)

terza (riapertura) Data di emissione 31 luglio 2024

31 luglio 2024 Data di scadenza 31 gennaio 2025

31 gennaio 2025 Importo offerto 2,5 miliardi di euro

2,5 miliardi di euro Durata 154 giorni

154 giorni Codice ISIN IT0005607459

IT0005607459 Data di regolamento 30 agosto 2024

Calendario collocamento e scheda titoli

Con la sospensione delle scadenze di BOT per il 30 agosto 2024, queste nuove emissioni potrebbero risultare particolarmente attrattive per chi cerca stabilità e un rendimento a breve termine.

Sottoscrizione titoli

Risparmio: più investimenti in titoli e strumenti italiani 10 Aprile 2024 I BOT saranno posti all’asta attraverso il sistema di collocamento competitivo, dove le richieste degli operatori saranno espresse in termini di rendimento. I titoli potranno essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro, rendendo l’investimento accessibile anche ai piccoli risparmiatori.

L’offerta del collocamento supplementare sarà stabilita nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, secondo i criteri indicati nel decreto di emissione.

Ricordiamo che alla data del 14 agosto 2024, la circolazione dei BOT ammontava a 127.524,49 milioni di euro, suddivisi in 23.065 milioni di euro per i BOT semestrali e 104.459,49 milioni di euro per quelli annuali.