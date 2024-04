Tassi sui mutui in calo al 3,7%: ecco le offerte

L'atteso taglio dei tassi da parte della BCE alimenta la discesa dei tassi su mutui casa e finanziamenti alle imprese: i dati ABI confermano un trend.

Il trend discendente dei tassi sui mutui continua a caratterizzare anche nell’ultimo mese il mercato dei finanziamenti ipotecari: i dati diffusi ieri dall’ABI nel suo rapporto mensile confermano questa tendenza.

Con l’atteso taglio dei tassi da parte della BCE previsto per giugno, il costo del mutuo mantiene la sua traiettoria discendente.

Tasso medio sulle nuove operazioni in calo

Mutui: tassi in discesa, giro di boa a giugno 11 Aprile 2024 Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso a marzo al 3,79% dal 3,89% di febbraio.

La discesa del costo del denaro, in particolare per i mutui casa, è particolarmente evidente se rapportata allo scorso trimestre: il tasso medio era al 4,42% a dicembre.

Anche il costo medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese ha registrato una diminuzione, scendendo al 5,26% dal 5,34% di febbraio e dal 5,45% di dicembre.

I nuovi tassi su mutui fissi e variabili

I migliori mutui di aprile: classifiche per tasso e tipologia 8 Aprile 2024 Il tasso IRS a 10 anni, usato nei mutui a tasso fisso, nelle ultime rilevazioni segna in media 2,68%, in calo di 84 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

L’Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,89%, in calo di 11 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

Ecco una selezione dei 10 migliori mutui di aprile, per tipologia e tasso:

Discesa dei tassi: un trend confermato

Il rapporto registra anche un calo sui tassi di mercato nei primi 10 giorni di aprile. Questo dato conferma che il trend discendente è destinato a confermarsi anche nelle prossime settimane.

Nel corso dei primi 10 giorni del mese in corso, il tasso sui BTP è stato in media del 3,78%, con una diminuzione di 121 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

Il tasso sui BOT a sei mesi è stato in media del 3,67%, in calo di 38 punti rispetto al picco di ottobre 2023.