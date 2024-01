Falso trading online: boom di illeciti e truffe web

I casi di falso trading online sono in netto aumento in Italia: ecco tutti i dati e i trend relativi alle truffe sul Web trattati dalla Polizia Postale.

Le truffe online hanno tenuto impegnata la Polizia Postale anche nel corso del 2023, anno in cui si è verificato un netto incremento degli illeciti legati soprattutto al falso trading online.

Lo si evince dal “Resoconto attività 2023 della Polizia Postale e delle Comunicazioni e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica”.

Il rapporto analizza anche le attività di prevenzione e contrasto messe in atto per la protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale e il contrasto di iniziative di financial cyber crime. La Polizia Postale ha messo in evidenza anche l'intensificazione delle attività di monitoraggio nel settore e-commerce.

Stando al rapporto, in relazione alle truffe sul Web ci sono stati numerosi casi di falso trading online (precisamente sono stati 3.360 i casi trattati, con 188 persone denunciate per un totale di 109.536.088 euro di profitti illeciti).

Ad aumentare è anche il numero di portali che propongono programmi speculativi, sistemi redditizi solo in apparenza accompagnati da tecniche molto sofisticate volte a contattare le vittime.