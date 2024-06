Emissione BOT in asta mercoledì 26 giugno

Emissione BOT a 6 e 12 mesi, in asta mercoledì 26 giugno 2024: ecco la scheda completa e il calendario del collocamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione il 26 giugno di BOT a 12 mesi e di uno a 6 mesi: in entrambi i casi, si tratta della riapertura di titoli già collocati in passato:

terza tranche BOT 12 Mesi 14 dic 2023 – 13 dic 2024, 365 giorni,

14 dic 2023 – 13 dic 2024, 365 giorni, terza tranche BOT 6 Mesi 31 mag 2024 – 29 nov 2024, 182 giorni

Vediamo i dettagli.

Emissione BOT: calendario asta 26 giugno

Il MEF emetterà di 2 miliardi di euro di Buoni Ordinari del Tesoro con durata 12 mesi e 2,5 miliardi per il BOT a 6 mesi.

Si tratta, come detto, della terza tranche di due titoli già collocati in passato, che ora tornano disponibili per acquisto da parte degli investitori.



I BOT sono collocati con asta competitiva, sottoscritti per un importo minimo di mille euro. L’offerta supplementare è pari al 10% de valore nominale dell’asta ordinaria, determinato in base ai criteri nel decreto di emissione.

Calendario titolo in sottoscrizione

Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 25 giugno 2024

Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 26 giugno 2024

Termine collocamento supplementare per BOT (ore 15,30): 27 giugno 2024

Data di regolamento: 28 giugno 2024

Scheda titolo in emissione