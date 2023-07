Terzo appuntamento del progetto formativo “Donne in attivo” promosso dal MIMIT: focus sulla gestione di prestiti, debiti e sovraindebitamento.

Imparare a gestire il denaro, risparmiando e promuovendo investimenti sia in ambito privato sia per finalità professionali, è un obiettivo condiviso da una vasta platea di donne. Un ottimo punto di partenza non solo per affrontare al meglio la vita quotidiana, ma anche per scegliere la strada dell’imprenditorialità femminile con maggiore consapevolezza.

È proprio al mondo femminile che si rivolge il progetto “Donne in attivo – la tua guida all’educazione finanziaria”, iniziativa annuale finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Unioncamere con il supporto di Si.Camera ed Innexta.

Giunto all’edizione 2023, il progetto permette alle partecipanti di esplorare tutto ciò che ruota intorno alla gestione delle finanze dal punto di vista teorico e pratico, attraverso una serie di webinar gratuiti e di laboratori didattici ad hoc.

Il terzo webinar si terrà il 12 luglio 2023 e verterà in modo specifico sui prestiti e sulla gestione del debito.

I primi 2 appuntamenti di quest’anno, invece, hanno focalizzato l’attenzione rispettivamente sugli aspetti economico-finanziari e sull’importanza di porsi degli obiettivi da realizzare. Il quarto webinar, infine, è previsto per il 20 settembre e affronterà l’arte della negoziazione.

Donne in attivo: webinar e laboratori didattici

Tutti i webinar previsti dal progetto sono fruibili in diretta ma è anche possibile visualizzare i contenuti registrati sul canale YouTube dedicato, in qualunque momento e da qualsiasi device. La vera novità dell’edizione 2023, inoltre, è il laboratorio didattico in cui vengono formati dei gruppi di lavoro chiamati a sviluppare idee progettuali, con alla base i concetti di educazione finanziaria.

L’obiettivo dei laboratori (che si terranno tra luglio e settembre 2023) è far emergere le capacità acquisite durante il percorso formativo, proponendo l’elaborazione di proposte inerenti all’avvio o all’implementazione di idee imprenditoriali.

Gli appuntamenti prevedono anche la partecipazione di rappresentanti di Unioncamere, delle Camere di Commercio e di altri Enti pubblici, mentre il coinvolgimento della rete dei Comitati per Imprenditorialità Femminile permette alle partecipanti di addentrarsi nel mondo del fare impresa.

3° Webinar: Ben-essere e prestiti: gestire il debito senza ansie

In programma per mercoledì 12 luglio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16:30, il terzo webinar del progetto “Donne in attivo” sarà focalizzato sul tema “Ben-essere e prestiti: gestire il debito senza ansie”.

Un percorso guidato che vedrà anche la partecipazione di un’assistente sociale impegnata in casi di sovraindebitamento al femminile, nel corso del quale saranno sviscerate diverse tematiche:

Finanziare un progetto: prestiti;

Finanziare un progetto: crowdfunding;

Quando qualcosa va storto: strumenti e dispositivi;

Bias cognitivi: bias dell’ottimismo, myopia bias.

Come iscriversi al webinar

Possono partecipare agli incontri online e ai laboratori didattici tutte le donne di età superiore ai 18 anni. È possibile iscriversi al 3° webinar, fruibile su piattaforma Zoom, compilando il form online dal sito ufficiale del progetto:

>> Iscriviti ai webinar sul sito Donne in attivo <<

e guarda i video delle edizioni precedenti.

Per saperne di più: info@donneinattivo.it