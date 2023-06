Donne in attivo: webinar e laboratori per favorire l’educazione finanziaria femminile

In collaborazione con

Al via l’edizione 2023 del progetto lanciato dal MIMIT per guidare le donne all’educazione finanziaria, attraverso webinar formativi e laboratori pratici.

Favorire l’educazione finanziaria al femminile attraverso un percorso formativo agile, interattivo e gratuito: con questo obiettivo prende il via la nuova edizione del progetto “Donne in attivo – la tua guida all’educazione finanziaria”, iniziativa finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Unioncamere con il supporto di Si.Camera ed Innexta.

Da sempre consapevole del ruolo fondamentale dell’educazione finanziaria sia come stimolo all’imprenditorialità femminile sia come strumento per affrontare al meglio la vita quotidiana, il sistema camerale si propone di sensibilizzare e formare le donne attraverso un approccio formativo innovativo caratterizzato da incontri e laboratori pratici.

L’edizione 2023 del progetto “Donne in attivo”, che vanta anche il supporto del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, dà continuità alle due iniziative precedenti: avviato in modalità sperimentale nel 2021, infatti, il progetto ha visto la partecipazione di oltre 400 donne provenienti da professioni diverse ed è stato promosso con grande successo anche l’anno successivo.

Guida all’educazione finanziaria femminile

Coinvolte nella loro duplice veste di consumatrici e investitrici, le donne che parteciperanno al percorso avranno l’opportunità di imparare a gestire le finanze in modo ottimale conquistando autonomia e serenità nelle piccole e grandi decisioni economiche, dagli acquisti quotidiani alla gestione dei risparmi e veri e propri investimenti.

Sarà anche possibile addentrarsi nel mondo del fare impresa attraverso anche il coinvolgimento della rete dei Comitati per Imprenditorialità Femminile, presenti in tutte le Camere di Commercio italiane.

Avvalendosi della guida di esperti e testimonial, la nuova edizione del progetto prevede un percorso gratuito, aperto a tutte le donne dai 18 anni in su e costituito da:

4 appuntamenti formativi , fruibili in diretta ma anche registrati e visibili in qualsiasi momento sul canale YouTube dedicato, mirati ad approfondire e rilanciare alcune tematiche trattate in precedenza (come la violenza economica e la negoziazione), affrontando anche le competenze “hard” in tema di finanza (la creazione di un mini-budget e l’avvio di una impresa individuale, solo per fare alcuni esempi);

, fruibili in diretta ma anche registrati e visibili in qualsiasi momento sul canale YouTube dedicato, mirati ad approfondire e rilanciare alcune tematiche trattate in precedenza (come la violenza economica e la negoziazione), affrontando anche le competenze “hard” in tema di finanza (la creazione di un mini-budget e l’avvio di una impresa individuale, solo per fare alcuni esempi); un laboratorio didattico operativo liberamente fruibile dalle partecipanti che vorranno cimentarsi in un lavoro di gruppo, al fine di coinvolgere maggiormente le protagoniste attraverso la elaborazione di idee, sempre con alla base concetti di educazione finanziaria.

Donne in attivo: tutti i webinar 2023 in programma

Le principali aree di lavoro dell’edizione 2023 del progetto focalizzano l’attenzione sulle conoscenze di base dell’educazione finanziaria ma anche sulle abilità meno tecniche, come la presa di coscienza degli stereotipi di genere, gli effetti delle conoscenze finanziare sull’empowerment femminile, la previdenza, l’innovazione digitale e i nuovi strumenti di pagamento e molto altro.

Qui di seguito il calendario dei webinar in programma a partire dalla fine di giugno:

27 giugno 2023 ore 14.30-16:30, Webinar 1: Ben-essere: quanto contano gli aspetti economico-finanziari?

5 luglio 2023 ore 14.30-16:30, Webinar 2: Ben-essere: darsi obiettivi e raggiungerli;

12 luglio 2023 ore 14.30-16:30, Webinar 3: Ben-essere e prestiti: gestire il debito senza ansie;

20 settembre 2023 ore 14.30-16:30, Webinar 4: Ben-essere: quanto conta saper negoziare?

1° Webinar: Ben-essere: quanto contano gli aspetti economico-finanziari?

È in programma per martedì 27 giugno 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16:30, il primo webinar sul tema “Ben-essere: quanto contano gli aspetti economico-finanziari?”. Nel corso dell’evento, che vedrà anche la partecipazione di uno psicologo esperto, saranno approfonditi i seguenti argomenti:

Educazione finanziaria e competenze finanziarie;

Definizione di ben-essere in senso psicologico;

Rapporto tra ben-essere e benessere finanziario;

Indipendenza finanziaria, conti correnti congiunti e separati, violenza economica;

Ospite proposto: psicologo esperto sul benessere psicologico.

È possibile iscriversi al webinar, fruibile su piattaforma Zoom, compilando il form online dal sito ufficiale del progetto:

