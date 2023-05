BOT e BTP: calendario emissioni di maggio e giugno

Calendario completo delle emissioni di BTP e BOT di fine maggio e giugno: si comincia da BTP Short il 25 maggio e BTP Valore il 5 giugno.

Giovedì 25 maggio è in programma l’emissione di nuovi BTP Short in asta, per i quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario completo delle operazioni di sottoscrizione.

In conseguenza dell’emissione dindacata, salta invece la prevista asta dei titoli BTP€i prevista per lo stesso giorno.

I BTP Short Term in asta il 25 maggio

Il calendario

Prenotazione da parte delpubblico entro il il 24 maggio 2023

Presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del 25 maggio 2023

Presentazione domande asta supplementare entro le ore 15,30 del 26 maggio 2023

Regolamento sottoscrizioni: 29 maggio 2023

La scheda completa

(**) Titolo avente incremento straordinario con la deroga della percentuale della riapertura

BOT e BTP: calendario di maggio e giugno

Restano confermate le aste di BOT e quelle di titoli di medio-lungo, in calendario rispettivamente il 26 e il 30 maggio.

Fitto anche il calendario del prossimo mese, che prevede altre 6 aste in programma.

5 giugno: BTP Valore

9 giugno: Asta BOT

13 giugno: Asta medio-lungo

27 giugno: Asta BTP Short – BTP€i

28 giugno: Asta BOT

30 giugno: Asta medio-lungo

Titoli in emissione e scadenze previste

BTP Valore a 4 anni, dal 5 giugno con cedola crescente e premio finale 16 Maggio 2023 Inutile dire che i riflettori son puntati soprattutto sulla nuova famiglia di BTP Valore, rivolta al mercato dei piccoli risparmiatori.

Per quanto riguarda gli altri titoli di Stato, invece, sono attesi BOT a scadenza annuale e semestrale.

Per i BTP, le aste di medio-lungo termine in calendario fanno presumibilmente riferimento ad emissioni di titoli a scadenza 3 anni e 7 anni (ed eventualmente anche a 15, 20 e 30 anni) per quelle di metà giugno, e di BTP a 5 anni e a 10 anni per quelle di fine mese.

I BTP Short Term in emissione avranno scadenza tra 18 e 30 mesi.