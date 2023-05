BTP Valore: dal 5 giugno un nuovo titolo di Stato per piccoli risparmiatori

Nuovo bond con durata di 4 anni emesso dal 5 giugno, cedola crescente nel tempo e a scadenza il consueto premio fedeltà: scopriamo insieme BTP Valore.

Arriva sul mercato il BTP Valore, una nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail). La loro caratteristica principale riguarda il tasso di interesse cedolare, che negli anni cresce sempre di più.

Ad annunciarne il prossimo collocamento è stato il Ministero dell’economia e delle finanze, precisando che la prima emissione avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Vediamo i primi dettagli del nuovo strumento.

BTP Valore: a chi conviene

Il BTP Valore è una nuova tipologia di titoli di Stato (come ad esempio il BTP Italia e il BTP Futura) pensato per il mercato retail, ossia quello composto da piccoli risparmiatori individuali e affini. Si tratta delle famiglie che cercano una fonte di investimento semplice e sicura, con un rendimento certo e garantito.

Andamento BTP: quotazioni e rendimenti per ogni titolo di Stato 14 Dicembre 2022 Il primo BTP Valore avrà una durata pari a 4 anni, un tempo “ragionevole” per attendere il premio fedeltà riservato ai risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza. Nel frattempo, le cedole saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo, che verranno comunicati il 1° giugno prossimo, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo.

Quanto renderà il nuovo BTP Valore? Il tasso sarà comunicato il 1° giugno, sulla base all’andamento di mercato, che al momento vede i BTP a cinque anni offrire rendimenti intorno al 3,6% lordo.

Un investimento dunque interessante per le famiglie italiane. Tra l’altro, anche per il BTP Valore si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà.

Come sottoscrivere il BTP Valore

Il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail – senza commissioni, a partire da un minimo investimento di 1.000 euro e avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto – rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online.

Non sono previsti tetti o riparti all’emissione, mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche: Intesa Sanpaolo e Unicredit. La prima emissione avrà luogo lunedì 5 giugno (fino alle ore 13) e si concluderà venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata.

Come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato btpvalore@mef.gov.it.