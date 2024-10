Criptovalute: il Governo aumenta le tasse al 42%

Il Manovra 2025 il Governo annuncia l’intenzione di incrementare le tasse sulle criptovalute, portandole dal 26% attuale al 42% a partire da gennaio.

La tassazione applicata sui proventi legati alle criptovalute è destinata a subite un drammatico un balzo in avanti, passando dal 26% attuale al 42% a partire dal 2025. Si tratta di una novità annunciata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, nel corso della conferenza stampa relativa alla Manovra 2025.

Criptovalute: imposte e obblighi fiscali 13 Settembre 2024 Attualmente, la tassazione relativa alle criptovalute è pari al 26% sulle plusvalenze superiori a 2mila euro, da inserire nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente.

Dietro questa decisione si cela la valutazione della situazione attuale, che vede il fenomeno Bitcoin & Co. in netta diffusione in Italia.

Secondo quanto emerso dalle stime pubblicate dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), il valore delle valute virtuali detenute dalla clientela italiana calcolato a giugno 2024 corrisponde a 2,2 miliardi di euro, mentre ammontano a 1,3 milioni i clienti che detengono criptovalute.

Per quanto riguarda la natura giuridica, il 99,9% appartiene alla categoria delle persone fisiche, nella quale prevale l’età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni.