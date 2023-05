BTP Valore con cedola crescente: scheda completa e confronto con il BTP Italia

Conto alla rovescia per il nuovo titolo di Stato per piccoli risparmiatori, il BTP Valore in asta da 5 al 9 giugno: tutti i dettagli e il confronto con il BTP Italia.

Il nuovo BTP Valore non è indicizzato all’inflazione e prevede cedole crescenti nel tempo, a differenza del BTP Italia.

Per il resto, i due titoli di stato – pensati per il piccolo risparmiatore – hanno caratteristiche simili: lotto minimo mille euro, premio fedeltà a scadenza, cedola semestrale e asta aperta al pubblico retail (come anche il BTP Futura) contrariamente alle normali emissioni di titoli di stato, comprati in sta dagli investitori professionali.

La prima emissione è in calendario da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle ore 13), rivolgendosi ad un segmento, quello dei piccoli risparmiatori privati, su cui negli ultimi dieci anni il Ministero del Tesoro si è concentrato, definendo prodotti segmentati ad hoc: BTP Italia, BTP Futura e ora BTP Valore.

Come funzionano le cedole semestrali del BTP Valore

BTP Valore con cedola crescente e premio finale 16 Maggio 2023 Il titolo in asta a inizio giugno è a quattro anni, con scadenza il 13 giugno 2027. Chi lo acquista all’emissione e lo tiene fino alla scadenza ha un premio fedeltà dello 0,5%.

Sono previste cedole semestrali crescenti (tassi cedolari step-up): per i primi due anni vengono calcolate a un tasso fisso, che aumenta poi per i restanti due anni.

Il tasso minimo sarà comunicato il 1° giugno, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il giorno 9 giugno, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti. Quindi, il risparmiatore già il primo giugno potrà avere un’idea precisa (conoscendo il tasso minimo a cui è indicizzata la cedola) per effettuare la propria scelta di investimento.

BTP a confronto: investire in base ai rendimenti 15 Maggio 2023 Le cedole e il meccanismo di rivalutazione del capitale sono la fondamentale differenza con il BTP Italia, che invece si rivaluta in base all’inflazione e quindi recupera sicuramente ogni sei mesi il potere d’acquisto, prevedendo anche una protezione contro la deflazione. La remunerazione semestrale del BTP Valore, invece, è fissa per i primi due anni, in base al tasso che verrà comunicato con le regole sopra esposte, per poi aumentare nei due anni successivi.

Quando avviene il collocamento

L’importo minimo acquistabile è pari a mille euro. Tutti coloro che ordinano il titolo potranno acquistarlo senza un tetto massimo, salvo la possibilità del Tesoro di chiudere anticipatamente l’emissione, ma non prima del 7 giugno (quindi, ci sono almeno tre giorni in cui il collocamento è garantito).

Nel dettaglio, la chiusura anticipata non può avvenire prima delle 17:30 del terzo giorno di collocamento (il 7 giugno). Il Tesoro la comunica o il giorno prima (quindi, entro il 6 giugno), oppure entro le 13:00 del 7 giugno. Se invece la chiusura anticipata avviene il quarto giorno (l’8 giugno), viene comunicata il 7 giugno e non può avvenire fino alle ore 14:00 dell’8 giugno.

All’eventuale comunicazione di chiusura anticipata verrà dato ampio risalto e sarà contestuale, da parte del MEF (Ministero delle Finanze) e di Borsa Italiana.

Se il Tesoro decide la chiusura anticipata, i tassi cedolari definitivi saranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento e potranno essere soltanto confermati o rivisti rialzo, in base alle condizioni di mercato.

Come acquistare il BTP Valore

Ci sono due banche dealer dell’operazione (Intesa San Paolo e Unicredit), e due co-dealer (Banca Akros e Banca Sella Holding), ma il risparmiatore può rivolgersi al proprio istituto di credito qualunque esso sia, per acquistare il BTP Valore, sia recandosi fisicamente allo sportello sia attraverso l’home banking. Oppure, può prenotare il titolo presso gli uffici postali.

Commissioni e tassazione

La banca che fa da intermediario ha lo 0,5% di commissione, le banche dealer o co-dealer hanno per questo ruolo una commissione dello 0,075%. Queste commissioni sono però a carico del Tesoro, mentre non è previsto nessun costo per il risparmiatore. In altri termini, non ci sono commissioni per il risparmiatore che acquista il titolo in emissione.

Ricordiamo infine che la tassazione è quella di tutti i titoli di Stato, pari al 12,5%.

Emissione BTP Valore: calendario asta

Ecco tutte le scadenze di questa prima emissione di BTP Valore

3: La coincidenza tra data di regolamento e quella di godimento è dettata dall’esigenza che al momento dell’acquisto l’acquirente non debba versare dietimi.

4: Il regolamento delle negoziazioni libere sul mercato secondario MOT è fissato in 2 giorni successivi alla loro data di conclusione.