Emissione BOT a 6 mesi in asta 26 settembre: scheda e calendario

Il MEF colloca nuovi BOT a 6 mesi, in asta il 26 settembre 2024 per un importo complessivo di 7 miliardi di euro e scadenza fissata al 31 marzo 2025.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di nuovi Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) con durata di 6 mesi, offrendo un’opportunità di investimento per gli operatori finanziari specializzati.

Con questa emissione, il MEF prosegue la sua strategia di finanziamento del debito pubblico, offrendo agli operatori strumenti di investimento a breve termine con rendimenti legati all’andamento del mercato.

Calendario asta BOT del 26 settembre

L’asta per il nuovo titolo, alla sua prima emissione, prevede un importo offerto pari a 7 miliardi di euro. Le operazioni seguono il seguente calendario:

del pubblico: 25 settembre 2024 Domande in asta : 26 settembre 2024 (entro le 11:00)

: 26 settembre 2024 (entro le 11:00) Collocamento supplementare : 27 settembre 2024 (entro le 15:30)

: 27 settembre 2024 (entro le 15:30) Regolamento: 30 settembre 2024

Scheda titoli in collocamento

I BOT emessi, con data di emissione 30/09/2024, avranno una durata di 182 giorni con scadenza fissata al 31 marzo 2025. L’importo complessivo dell’offerta è di 7 miliardi di euro, con la possibilità di partecipazione esclusiva per gli “Specialisti in titoli di Stato” e “Aspiranti Specialisti”.

Caratteristiche dell’emissione

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’asta competitiva, in cui le richieste degli operatori verranno espresse in termini di rendimento.

Il prezzo fiscale di riferimento sarà il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del rendimento medio ponderato. Ogni operatore può presentare fino a cinque richieste di acquisto, con importi non inferiori a 1,5 milioni di euro.

La commissione massima applicabile agli investitori sarà dello 0,10%, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015.

Il collocamento supplementare, riservato agli operatori che abbiano partecipato all’asta ordinaria, è fissato al 10% dell’ammontare nominale offerto durante l’asta principale e seguirà il rendimento medio ponderato stabilito.

Partecipazione e assegnazione

Le richieste di partecipazione all'asta BOT del 26 settembre devono essere inviate alla Banca d'Italia attraverso la Rete Nazionale Interbancaria entro i termini stabiliti. Qualora le offerte superino l'importo offerto dal Tesoro, verranno accettate partendo da quelle con il rendimento più basso.

Le assegnazioni e il regolamento dei titoli avverranno il 30 settembre 2024, giorno in cui i sottoscrittori dovranno versare l’importo corrispondente ai titoli assegnati.