Emissione Titoli di Stato il 27 aprile: calendario e aste

Ecco il calendario di emissioni per la sottoscrizione dei titoli di Stato in asta il 27 aprile: in collocamento ci sono BTP e CCTeu a medio e lungo termine.

Il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) ha reso noto il calendario delle operazioni di sottoscrizione per nuovi titoli di Stato a medio lungo termine, messi a collocamento con asta marginale giovedì 27 aprile.

L’emissione di BTP e CCTeu segue le consuete regole di prenotazione da parte del pubblico il giorno prima della presentazione delle domande. Il Regolamento delle sottoscrizioni sarà invece reso noto il 2 maggio.

Calendario di emissioni e meccanismo di collocamento

Operatori e partecipazione all’asta

Gli operatori autorizzati a partecipare all’asta sono gli “Specialisti in titoli di Stato” e gli “Aspiranti Specialisti“, individuati ai sensi delle normative vigenti. Essi partecipano sia in proprio che per conto terzi, presentando le proprie offerte con indicazione del prezzo offerto. Ogni operatore può formulare fino a cinque offerte diverse, con un importo minimo di 500.000 euro di capitale nominale.

Termini e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate entro i termini stabiliti e tramite trasmissione telematica alla Banca d’Italia attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Le offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte saranno ripartite pro-quota, con eventuali arrotondamenti. Il prezzo di aggiudicazione sarà comunicato attraverso un comunicato stampa.

Regolamento e provvigioni per gli operatori

Gli operatori dovranno regolare i titoli assegnati al prezzo di aggiudicazione, corrispondendo i dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso fino al giorno di regolamento.

Inoltre, agli operatori viene riconosciuta una provvigione commisurata all’ammontare nominale sottoscritto, senza applicare oneri di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Prenotazione dei titoli da parte del pubblico

Il pubblico può prenotare i titoli presso gli operatori autorizzati entro il termine previsto dal calendario. Gli intermediari possono richiedere un acconto sull’importo nominale prenotato come garanzia del buon fine della sottoscrizione.

Alla data di regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, oltre ai dietimi d’interesse dovuti, ricevendo in cambio una ricevuta.

Assegnazioni supplementari e partecipazione degli specialisti

Gli “Specialisti in titoli di Stato” possono partecipare ai collocamenti supplementari dei titoli di Stato, oltre alle aste di emissione. Le modalità e le condizioni per la partecipazione alle assegnazioni supplementari sono indicate nei decreti di emissione dei titoli. Gli specialisti che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare, che avverrà al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta principale.